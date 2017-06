- Datos útiles

- En Catania:

- En Acireale:

La Siciliana es el mejor restaurante de la ciudad, muy refinado y con una carta de vinos excelente. (www.lasiciliana.it). Viale Marco Polo 52/a. Tel: 095376400.Don Turiddu (Via Musumeci, 50. +39 095 537844): una típica trattoria para degustar los clásicos menúes de la provincia.La Curva (+39 095 531666 ) se especializa en comida de mar y vinos blancos sicilianos. Via Nissoria esquina Via Marina.Carmelo Muscolino es ideal para comenzar con una infinita variedad de antipastos y culminar con pescado al horno. Piazza Lionardo Vigo 5-6 (frente a la Basílica S. Sebastiano)