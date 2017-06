Diego Pérez: "La gobernadora es muy valiente, pero no creo que pueda con las mafias"

Diego Pérez es hincha fanático de Platense y, por eso, la cita es en el bar Los banderines, donde hay muchos estandartes del club de sus amores. "¡Aguante el calamar!", dice, con orgullo, ante 3Días, mientras revuelve con la cucharita su clásico cortado. Diego es de esos tipos que inspiran confianza, amiguero, que se hace querer, que prioriza a la familia ante todo, disfruta de su oficio de actor y vive la vida como "calamar en su tinta". Hoy, está haciendo la obra Justo en lo mejor de mi vida, de Alicia Muñoz, protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y dirigida por Luis Brandoni, junto a sus compañeros Julia Calvo, Pepe Monje y Yoyi Francella.

"Es la obra que quise interpretar desde el mismo día en que la ví, y me tocó en suerte el personaje de ‘Piguyi’, el amigo del protagonista. La obra es maravillosa porque habla acerca de disfrutar el presente, sin tapar ningún tipo de sentimiento", agrega.

Podría decirse que el actor se encuentra justo en lo mejor de su vida, porque trabaja de lo que le gusta, está felizmente casado con Mariela, tiene "dos hijos maravillosos" y conduce Pantagruélicos, por el Canal de la Ciudad. Pero no es ajeno a los problemas del país. Dice que ve mucha intolerancia en la calle, que la gente está muy enojada y cuestiona las decisiones de cuajo que está tomando el Gobierno. "Hay gente revolviendo la basura o durmiendo en la vereda. ¿Quién puede estar conforme con algo así?", cuestiona. Y si bien elogia a la gobernadora María Eugenia Vidal, teme que no tenga el apoyo suficiente para luchar contra las mafias. Aunque lo desea.

- Te invito a recorrer la Ciudad. ¿Qué percibís en la gente?

-Veo a la gente muy impaciente, enojada, intolerante en todo. Basta que el semáforo se ponga amarillo para que todos colapsen y toquen bocina. No dejamos pasar una. La gente está nerviosa por las cosas que nos están pasando, tiene miedo a perder su trabajo, pero esto no es de ahora. Hay mucha crispación y si mi trabajo no tuviera sede en Buenos Aires, pensaría seriamente en alejarme de la Ciudad. Aquí todo sobresale más, es la ley del "sálvese quien pueda". Es tremendo cuando bajás la ventanilla del auto para preguntar algo y todos huyen de manera despavorida porque el miedo es lo que prevalece. Cómo no vamos a estar a la defensiva si lo que vemos y leemos a diario es dramático. Vivimos enjaulados y tenemos todo cerrado herméticamente. Es una locura.

- Se vienen las PASO. ¿Votás con convicción o por descarte?

-Yo trato de votar al que esté más cerca de ser, para mí, el mejor candidato. Siento que la mayoría de las personas no vota, opta. En el ballotage voté en blanco, pero creo que ese sistema no sirve porque te obliga a elegir a quién vos no tenías ganas de votar. A mucha gente la obligaron a votar por acuerdos entre los partidos y nosotros somos cómplices. No me gusta elegir a nuestros candidatos de esa manera y tampoco que se perpetúen en el poder y gobiernen como quieran.

- ¿Creés que María Eugenia Vidal podrá contra el narcotráfico y la inseguridad?

-La gobernadora es muy valiente, pero es muy difícil que pueda con las mafias. Dios quiera que sí. Pensá que está viviendo en un cuartel con sus hijos por querer bajar la mafia del juego, la mafia de la droga. Ojalá tenga el respaldo, no sólo de su partido, sino del resto. De lo contrario, seguiremos en la calesita de la que no bajamos nunca.

- ¿Qué pensás de la gestión de Macri?

-Creo que está tratando de hacer algo de cuajo, muy de golpe. Pero hay gente revolviendo la basura o durmiendo en la vereda. ¿Quién puede estar conforme con algo así? No es patrimonio del que está, es producto de varias gestiones, de décadas de malas políticas. Cuando pasan estas cosas dejo de confiar. Tenemos por costumbre ponernos primero los zapatos y después las medias. Yo con la única que estoy casado es con mi mujer, no me caso con ninguno.

- ¿Cómo hacés rendir tu dinero con altos índices de inflación?

-Yo trato de buscar más trabajo para que me rinda como antes. A veces tengo dos o tres trabajos para poder cumplir con los impuestos, los gastos fijos de mi casa, la cuota del colegio de los chicos, la obra social. Pero ese esfuerzo lo pagás con cansancio físico y mental.

- ¿Pueden tus padres vivir con la jubilación mínima?

-No, para nada. Mis padres son mayores. Por suerte puedo ayudarlos con la cuota de la obra social y mi hermana, que es docente, ayuda con el pago de impuestos. Pero lo que padecen los jubilados, en general, es de arrastre.

- ¿Qué opinás de la justicia argentina?

-Hay casos eternos que no se resuelven nunca, y a veces cuesta creer en los tiempos de la justicia. ¿Cuánto tiempo se necesita para condenar a alguien cuando tenés 200 pruebas? Si bien existen abogados maravillosos, a veces cuesta creer. Todavía no entendemos como sigue en cuestión el caso Nisman o el de Nora Dalmasso, un crimen de una mujer común en un country, con cámaras por todos lados. ¿Cuántos años pasaron? Lamentablemente no sabemos cuáles son los parámetros para determinar si los tiempos de espera son válidos, pero mientras tanto vivimos abrumados.

- ¿Con que Argentina soñás?

- Si los políticos se dieran cuenta de que los argentinos sólo pretenden llegar a fin de mes, poder ir a comer una pizza con la familia o el domingo hacer un asadito, escaparse un fin de semana a la costa, tener un laburo seguro, ir al cine o al teatro cada tanto, poder tomar mate con un vecino en la vereda... ¡Cómo no se avivan que lo que queremos! Es algo tan simple como eso.