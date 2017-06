Caso testigo

Uno de los casos más famosos de reclamos a través de las redes sociales ha sido el de la aerolínea United Airlines y un pasajero llamado Dave Carroll, quien, luego de su vuelo, encontró su guitarra rota.

Su reclamo no fue atendido por la empresa, por lo que decidió componer una canción y grabar un video musical sobre el hecho, que subió a las redes sociales.

Su canción "United Breaks Guitars" acumuló 150.000 visitas en un solo día, alcanzó el medio millón de visitas en tres días y 5 millones a mediados de agosto de 2009.

La mala prensa para United Airlines hizo que las acciones de la firma cayeran un 10%, con un costo para sus accionistas de u$s 180 millones. Cuando el presidente de la compañía finalmente ofreció a Carroll arreglarle la guitarra, el cantautor se limitó a decir que era tarde. Ya poco le importaban los u$s 1.500 que originalmente había reclamado.