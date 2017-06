La empresa que fabrica para Puma en La Rioja despidió casi 200 trabajadores

La empresa Unisol, representante de Puma en Argentina, despidió a 180 empleados de sus plantas del interior riojano en las ciudades de Chamical y Chilecito, según comunicó hoy la firma al gobierno provincial.

Anteriormente la empresa de calzado ya había despedido 100 operarios en su planta de la localidad de Sanagasta en el mes de marzo, y suspendido otros en Chilecito y Chamical. Ahora los despedidos son 60 en Chilecito y 120 en Chamical.

El ministro de Planeamiento e Industria riojano, Rubén Galleguillo, le dijo a Télam que ‘es terrible la situación para nuestros trabajadores, desde ayer Puma está enviando telegramas de despido‘.

‘La empresa Unisol nos aseguró también cuando nos comunicó la decisión, que realiza esta reestructuración en la planta para no tener que cerrarla‘, explicó.

‘Lamentablemente esto se debe a la apertura de las importaciones que se hizo desde Nación. Nuestro Parque Industrial nos llevó 30 años hacerlo y hoy las políticas insensibles de la Nación ponen en riesgo todas las fuentes de trabajo‘, dijo Galleguillo.

Saúl Carrizo, secretario general del gremio del calzado explicó que ‘la empresa se excusa en distintas cosas, que los calzados vienen sin costura y otras, y que ya no podían sostener a tantos empleados. Sabíamos que esto podía pasar‘.

‘Nos informaron hasta el momento que es una reducción y no un cierre. Los despidos son sin causa y aun no llegaron las notificaciones. No podemos hacer nada ante tantos despidos. Mañana cuando llegue el ministro Jorge Triaca vamos a reclamarle por la situación‘, indicó Carrizo.

Con respecto a la presencia del ministro en la provincia, fuentes del PRO que habían anunciado su presencia para esta tarde, dijeron que el funcionario suspendió su asistencia por razones de agenda.

El ministro de Trabajo de la Nación tenía prevista su llegada a La Rioja esta tarde para firmar junto al ministro de Defensa, Julio Martínez, el convenio de creación de la Escuela de Oficios, perteneciente a la Universidad de la Defensa Nacional, en el Regimiento 15 de Infantería con asiento en la provincia.