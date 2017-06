Los mercados vuelven a tomar envión tras el derrumbe del 'miércoles negro’

Los mercados insinúan una recuperación luego del "miércoles negro", día en que inversores y analistas expresaron su incertidumbre y preocupación a raíz de la decisión de la firma MSCI de mantener la calificación de la Argentina como “mercado fronterizo”.

A media rueda, el Merval -que ayer cayó 4,82%- intensifica su rebote y crece 1,97%, hasta situarse en las 21.020,72 unidades.

En ese contexto, los papeles de Mirgor escalan 7,32%, hasta los $ 339,35 cada uno.

Luego de marcar ayer un récord anual -al superar los 1000 millones de pesos en volumen de operaciones-, el total negociado en acciones asciende a 236.792.837 pesos, con un balance de 63 papeles en alza, 10 en baja, y 4 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los ADRs?

En Wall Street, los papeles de firmas argentinas que cotizan en ese mercado operan con claro signo positivo a media sesión.

En ese contexto, las acciones de YPF trepan 4,69%, hasta los u$s 22,08 y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran Irsa Inversiones y Representaciones (3,98%, u$s 24,28), Nortel Inversora (3,09%, u$s 30,01), y Galicia (2,81%, u$s 41,40).

¿Qué pasa con el dólar?

En el segmento minorista, el billete estadounidense propone una caída de 8 centavos respecto al cierre de ayer, hasta los $ 16,45 por unidad para la venta, luego de trepar ayer 14 centavos.

En la punta mayorista ocurre algo similar, ya que la moneda norteamericana desciende dos centavos en comparación con el corte de ayer, hasta los $ 16,20 para la venta.