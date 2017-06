Martín Insaurralde: “La Salada no tiene nada de kirchnerista”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, expresó hoy su “satisfacción” por el avance de la Justicia para desbaratar las “mafias” enquistadas en la feria La Salada, ubicada en ese partido bonaerense, y al advertir que ese complejo comercial “no tiene nada de kirchnerista”, pidió no “mezclar la política” en este tema.



El intendente expresó su “felicidad” por las detenciones para terminar con los “delincuentes” que, en La Salada, buscaron “apropiarse del espacio público” y admitió que el delito de asociación ilícita que se investiga “tiene que ver con la ilegalidad y la complicidad tanto judicial, de la policía y de la política”. En declaraciones a radio FM Delta, Insaurralde advirtió que “no hay ninguna duda de que cuando el Estado se ausenta, se termina transformando estas mafias en poderosos”.



“Este punto de partida de sacar a las mafias y de encarcelar a los delincuentes le da aire a La Salada, a Ingeniero Budge, a Lomas de Zamora y a la provincia de Buenos Aires” y confirma que quienes están fuera de la ley “tienen que estar atrás de las rejas y no apropiándose del espacio público”, aseveró.



Luego de que trascendieran los vínculos con el gobierno anterior del detenido Jorge Castillo -jefe de La Salada y sindicado como “cabeza” del delito de asociación ilícita-, Insaurralde fue consultado sobre si la feria de Ingeniero Budge podría considerarse K, a lo que el intendente respondió: “Si hay algo que no tiene nada de kirchnerista es La Salada”.



“No me gustaría mezclar la política, sé que lo han hecho...pero yo voy a ocuparme de resolver los problemas de Lomas y colaborar con la Justicia”, aseguró el dirigente, quien apoya el frente electoral Unidad Ciudadana lanzado esta semana por la ex presidenta Cristina Fernández. El jefe del municipio de Lomas de Zamora dijo haber recibido con ‘gran satisfacción‘ los resultados del “trabajo de la Justicia en estos últimos 8, 9 meses” para luchar contra las “mafias” de La Salada.



“Por el año 2010, 2012 comenzaron las conversaciones con los feriantes, que eran de otra la composición social, se podía charlar con ellos”, recordó el intendente, para señalar que “lamentablemente en estos últimos 3, 4 años empezaron los violentos, los delincuentes a apropiarse de la vía pública”.



Insaurralde destacó que, en el marco de esta causa, “la Justicia actuó acorde a la ley, hubo un fiscal con una gran valentía y un gran trabajo de inteligencia”.



El jefe comunal aseguró que la causa en torno a La Salada se generó a raíz de la existencia de “bandas que se disputaban el espacio público; los vecinos denunciaban y eran extorsionados; ocurre una muerte y otras más y ahí empieza el gran trabajo de la Justicia”. “Esta es una causa donde por suerte han encontrado aparentemente tres asociaciones ilícitas, con lo que hay un gran trabajo (una oportunidad) para recuperar la calma del barrio”, enfatizó.



El intendente recordó que “en 2008 no se podía llegar al hospital materno infantil Oscar Allende, los días de feria se perdían la escolaridad; nosotros fuimos cambiando al haber hecho la avenida, los accesos” y ratificó su decisión de seguir trabajando para “transformar el trabajo informal en formal”.