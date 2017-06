Los ADRs de YPF crecen 3,4% y lideran la recuperación

Tras las fuertes caídas de ayer, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street insinúa una recuperación y opera en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de la petrolera YPF crecen 3,49 por ciento, hasta los 21,82 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran TGS (3,15%, u$s 16,37), Galicia (3,10%, u$s 41,52), e Irsa Inversiones y Representaciones (2,78%, u$s 24).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Telecom Argentina (-1,08%, u$s 23,86), Globant (-0,60%, u$s 43,03), y Bunge (-0,37%, u$s 75,45).

Ayer, los ADRs se desplomaron hasta casi 9% debido a la incertidumbre que generó entre los inversores la decisión de la firma MSCI de mantener a la Argentina como "mercado fronterizo".