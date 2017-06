Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Víctimas

Resultado directo de la marcha convocada hace ocho meses bajo bajo la consigna ‘Para que no te pase’, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos. Fue en una votación unánime, con apoyo de todos los bloques. La iniciativa dará la posibilidad a los damnificados de participar de las declaraciones de testigos y hacerles preguntas; además de recibir asesoramiento legal gratuito.

La ley, además, permitirá que las víctimas sean querellantes y dispone la creación de Centros de Asistencia y Protección, que deberán permanecer abiertos las 24 horas para asesorar legalmente a quienes hayan sufrido un delito. El Estado tendrá además la obligación de notificar a las víctimas sobre cada paso del proceso judicial, quienes tendrán derecho a pedir la revisión de esas actuaciones.

El proyecto cosechó 219 votos. Había llegado al Congreso impulsado por Graciela Camaño y Sergio Massa, del Frente Renovador, y con el respaldo de María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once; y de Carolina Píparo, quien estando embarazada fue baleada en una salidera bancaria y perdió a su bebé. Píparo sería candidata a la legislatura bonaerense por Cambiemos en las próximas elecciones.

Muchos familiares de víctimas de delitos estuvieron en el recinto, apoyando la sanción. Los diputados ya habían votado el texto el año pasado, pero el Senado introdujo algunas modificaciones (como la figura de un defensor público de la víctima, que deberá ser designado en cada una de las provincias y en la Ciudad) que ayer la Cámara baja ratificó, convirtiéndolo finalmente en ley.



Camaño, autora del texto junto a Massa, puntualizó que el Congreso marcó con la sanción "un nuevo paradigma en el derecho penal" para "dejar atrás al que consideraba al que comete el delito como la víctima, y que había que resocializarlo". Según la diputada, ese enfoque "vino a expropiarles los derechos a las víctimas del delito" que luego resultaban revictimizadas por las demoras del Estado en perseguir la acción penal. "Este proyecto es la mejor campaña política que podemos hacer todos aquellos que estamos acá sentados", sostuvo.

En ese punto coincidió la líder del GEN y socia del massismo, Margarita Stolbizer, quien advirtió que "en la Argentina la corrupción ha dejado muchas víctimas en el camino" y subrayó que el deber de los legisladores "es poner al Estado como centro de debate".

"Hubo voluntad política, destacó la radical Gabriela Burgo, presidenta de la comisión de Legislación Penal. la legisladora enfatizó que el proyecto otorga "derechos para que las víctimas participen de manera activa y directa" en el proceso judicial.

También del Frente Renovador, Mónica Litza resaltó que "afortunadamente en este tema no hay grieta", aunque la discusión electoral se coló en la sesión. Para la rionegrina María Emilia Soria (PJ-Frente para la Victoria), el Gobierno "a un año y medio de asumir no ha tomado nota" de la inseguridad. La legisladora le reprochó al macrismo no haber enviado al Congreso "un plan para prevenir el delito". Y detalló que el plan del kirchnerismo para enfrentar la seguridad es "fortalecer a los sectores más vulnerables, más inclusión, más y mejor educación, salud pública".