El fantasma latente de crecer con más gasto público

La algarabía que generó en la mayoría de los economistas el dato de crecimiento positivo quedó opacada por el dato de gasto público, que fue mayor que el crecimiento de la economía en el primer trimestre.

El informe del Indec señala que en el trimestre el PBI creció 0,3% y el consumo público en el mismo período lo hizo al uno por ciento.

"El propio Indec señala que el gasto no sólo que no se achica, sino que crece, Este es un dato bastante malo porque significa que no se hizo el ajuste. Esto es algo que se tiene que corregir porque corres el riesgo que se lleve puesto el crecimiento de la inversión", señaló Gabriel Gómez Caamaño, socio de la consultora Ledesma.

Para Matías Carugati, Economista Jefe - Management & Fit, es un dato "a tener en cuenta" pero señala que "primero observaría la rentabilidad de los sectores, los datos de inflación, los aspectos políticos y después miraría el gasto, que seguramente se va a achicar".

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había declarado a este diario que el gasto público "este año va a mostrar crecimiento negativo. Y en términos del PBI va a estar bajando casi dos puntos porcentuales".