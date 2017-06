"Va a haber una corrección en el mercado pero no vemos un cambio de tendencia"

La magnitud de la caída de los activos de ayer está en línea con la enorme expectativa que había por el reingreso al índice emergente de MSCI. Pero si se analizan las razones de la empresa para esperar en la reclasificación del país se ve que tienen más que ver con los propios procesos de Morgan Stanley y la necesidad de asegurarse la sustentabilidad de los cambios que introdujo el Gobierno que con una crítica puntual a los mismos. No hay que perder de vista que no hay comentarios sobre el nivel de progreso de la agenda.

Este revés se da en la misma semana en que Argentina emite un bono a 100 años. Creo que ambos eventos van en contra de la idea cortoplacista que a veces tienen los inversores. No es "plug and play": la vuelta a los mercados lleva tiempo y requiere reglas claras.

Sin embargo, esta noticia no cambia la perspectiva del mercado local en el mediano plazo. Las acciones argentinas siguen teniendo la misma estructura de riesgo. Aquí, es importante recordar que los inversores argentinos subestiman el factor político, pero para los inversores internacionales la incertidumbre políticas pesan más. El Merval alcanzó en estos meses niveles récord, muy por encima de cualquier otra bolsa del mundo. Esto parece corresponderse con la normalización financiera y la estabilización de la economía.

Con este impasse, se abren oportunidades de compra en el equity argentino. Puntualmente, el sector energético tiene mayor atractivo: si bien las acciones petroleras fueron las que recibieron un castigo mayor por permanecer como mercado de frontera, también fue acompañado por una baja del precio internacional del petróleo. Si el crudo repunta como la mayoría de los estudios de research adelantan, estos activos argentinos tienen mucho potencial de crecimiento.

En el mercado de renta fija la caída de los bonos de ayer puede estar más relacionada a una digestión lenta del mercado a las últimas colocaciones del Gobierno, que en los últimos diez días emitió cerca de u$s 7.000 millones. Pero el apetito sigue estando: Argentina es un high yielder y los inversores siguen interesados en el país.