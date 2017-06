"Los fundametals no cambiaron, las acciones locales siguen siendo atractivas en el mediano plazo"

Si bien Morgan Stanley postergó la clasificación de la Argentina como mercado emergente, nuestra visión para el mediano plazo, y sostenida por los fundamentals, no cambia; el mercado de acciones sigue siendo atractivo.

Es cierto que en el corto plazo podríamos seguir viendo correcciones, y creo que así será en los próximos días, más teniendo en cuenta que el sábado se definen las listas para competir en las elecciones legislativas de octubre y que la semana que viene vamos a tener las primeras encuestas. Entonces, si además de la decisión de no pertenecer al índice de emergentes hay que sumar el tema electoral, podemos tener un poco más de corrección, tanto en magnitud como en el tiempo.

Igualmente hablamos de movimientos de corto plazo, en el mediano plazo el escenario no cambia, hoy mismo (por ayer) se vieron algunas compras de oportunidad. La visión de mediano plazo deja abiertas varias oportunidades. Creo que el piso estará por debajo de los niveles actuales, pero antes veremos mucha volatilidad, habrá algunos rebotes y también volverán a caer los precios.

Ante los derrumbes, no recomendamos salir a desarmar posiciones. Siempre que se trate de un inversor con un perfil muy agresivo, oportunidades de trading van a haber. En cuando a los inversores más conservadores y moderados, deberían esperar un poco, aun cuando esto pueda significar perder algo de ganancias. Resignar la compra desde los valores mínimos es una decisión más segura.

Finalmente, cabe recordar que Morgan Stanley aclaró que se trata de una postergación; lo mismo le pasó a otros países. El comunicado es bastante claro, es cuestión de que se mantengan las políticas ya aplicadas. Por eso es que, de ahora en adelante, el mercado estará atento a lo que suceda con las encuestas. Si la medición favorece a Mauricio Macri, y el Congreso no se vuelve opositor, las políticas actuales continuarán. De todos modos, los inversores no miran a octubre, sino a las PASO; en agosto es la primera prueba, y ya se podrá tener una idea de cómo se delineará el mapa político.