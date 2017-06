Empujado en el alza de la inversión, PBI encadenó tres trimestres de crecimiento

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,3% durante el primer trimestre de 2017 en relación con igual período del año pasado, mientras que frente al cuarto trimestre de 2016 la mejora fue de 1,1%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según explica el informe del instituto la evolución estuvo empujada por el ítem "demanda global" que mostró un crecimiento de 3% en la formación bruta de capital fijo.

El dato negativo estuvo dado por el sector externo, donde las exportaciones de bienes y servicios reales registraron una variación de -1,8 %.

"El crecimiento estuvo impulsado por sectores como el agro, la construcción, transporte y comunicaciones, y el sector financiero, mientras que la industria, el consumo y el comercio exterior no terminan de despegar", explicó el organismo.

Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, explicó que el dato los sorprendió. "Es mejor del que esperábamos. Estimábamos una caída de 0,3%, por lo que ahora tuvimos que readecuar la estimación de crecimiento para el año, más cerca del 3%", agregó.

Para Spotorno el dato alentador es que el consumo, "que es el dato más flojo, aunque no está creciendo tampoco está registrando una caída. Además, observamos que la mayoría de los sectores están creciendo".

A la hora de mirar el dato de 3,5% de crecimiento del Producto que el Gobierno fijó en el presupuesto, el economista de OJF anticipó que, si bien hasta ahora no se alcanza, "vamos a estar en la zona". "El crecimiento importante tendría que darse en el tercer trimestre, pero hasta ahora viene bien", agregó.

El economista jefe de Joaquín Ledesma y Asociados, Gabriel Gómez Caamaño señaló que la "mejor noticia es la inversión, no sólo porque crece sino porque es quien lidera el crecimiento, algo no que no sucedía desde 2011".

Para el especialista este dato es, por sobre los demás, "un síntoma de sustentabilidad. Si se observa el crecimiento que se vivió en el kirchnerismo entre 2004 y 2008, la variable más dinámica y que lo lideraba era la inversión".

En el desagregado del informe se observa que la inversión estuvo impulsada por las importaciones de maquinarias, que crecieron 96,3 %.

El dato negativo del informe del Indec es el de las exportaciones, que caen 1,8%. "Esto tiene que ver con el punto de comparación. Durante el primer trimestre del año pasado tenías mucha cosecha que había sido retenida a la espera de un reacomodamiento de los impuestos –retenciones–".

Frente a la consulta sobre si con este encadenamiento de crecimiento se llega a la pauta, Gómez Caamaño "estás muy lejos del 3,5% anual, para esto tendríamos que crecer al 4,5% anual en los próximos datos, es demasiada aceleración. Va ser difícil llegar al 3%, pero no va a quedar tan lejos".

Desde el Ministerio de Hacienda resaltaron que el crecimiento del PBI "no se concentró en un par de sectores sino que 12 de los 16 sectores de la economía crecieron". Asimismo, señalaron que el consumo privado "también creció por primera vez en siete trimestres). La expansión fue a un ritmo anualizado de 5,7% (+1,4% sin estacionalidad contra el trimestre anterior) y ya está por encima del nivel que tenía un año atrás.

"Es importante que sean las exportaciones y la inversión quienes lideran el crecimiento ya que esto hace que la expansión sea sostenible", apuntaron desde Hacienda.