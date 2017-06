"En un año, las acciones locales ganaron lo mismo que emergentes"

Nosotros entendemos que más allá de que Argentina siga siendo considerada fronteriza, hoy está entregando retornos muy parejos si los comparamos con los de mercados emergentes. Desde junio de 2016 hasta junio de 2017 el MSCI Argentina rindió 26,2%, mientras que el MSCI de mercados emergentes rindió 25,4%. Es decir que Argentina tuvo un exceso de retorno sobre emergentes. Es cierto que fue una evolución con más volatilidad, un comportamiento que es típico de nuestro país.

De aquí en adelante lo que puede pasar es que el mercado tenga un recorte, que vaya a buscar algún punto de soporte. Identificamos dos posibles soportes: el Merval medido en dólares cercano a los 1250 puntos, como primer escalón, o 1150 como segundo. Hoy (por ayer) cerró en dólares a 1263 puntos. No obstante, un tercer piso, y definitivo, podría ser la zona de 1078 unidades, pero sería un caso extremo. Si existe un recorte hasta esos niveles estaríamos hablando de una corrección fuerte.

Así, por el momento elegiría la cautela, por el hecho de que hacia adelante creemos que se van a tradear noticias políticas. El próximo gran evento son las elecciones. Justamente, la decisión de Morgan Stanley no pasó por el levantamiento de las barreras que tenía Argentina para ser mercado emergente sino más que nada por la inestabilidad en el tiempo de las políticas de Cambiemos. Por eso se van a empezar a tradear las encuestas. Existen tres fechas importantes: este sábado, que vence el plazo para presentar candidatos, agosto con las PASO y en octubre, las elecciones. Así, el panorama de victorias y derrotas estará más claro, aunque también existen distintas definiciones sobre qué es ganar.

Mientras tanto enfrentaremos un periodo de volatilidad en el que podría ser buen momento para entrar. Sin embargo, no me atrevería a comprar demasiado rápido, creo que alguna turbulencia política podría permitir niveles más bajos. A medida que se vayan alcanzando los objetivos, iría incrementando posiciones.

En cuanto a las acciones que más cayeron, aquellas que iban a formar parte del índice emergente, es necesario aclarar que son los papeles más líquidos del mercado. Meses atrás subió todo. Cuando miramos la evolución del índice Merval desde junio de 2016 hasta la actualidad, el alza es bastante más que el 26% que subieron las acciones del MSCI Argentina. De punta a punta, desde el 30 junio de 2016, cuando valía en 971,26 puntos medido en dólares y hasta el 19 pasado, cuando cerró en 1341 unidades, el avance es de casi 40%, un 38%. En definitiva, los papeles del Merval subieron más que el índice MSCI Argentina.