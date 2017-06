Di María pagó u$s 2,5 M y se salva de la cárcel por evasión fiscal en España

El delantero argentino del París Saint Germain Ángel Di María, ex jugador del Real Madrid (2010-2014), concluyó un acuerdo amistoso con la fiscalía española relativo a un fraude fiscal de 1,3 millones de euros en concepto de derechos de imagen, según se indicó este miércoles.

De acuerdo al documento judicial al que accedió la agencia de noticias AFP, la fiscalía aceptó que Di María pague 2,2 millones de euros (casi u$s 2,5 millones) a cambio de una pena de prisión de 16 meses, que previsiblemente no cumplirá al ser inferior al umbral de dos años y no tener antecedentes penales.

El escrito de la fiscalía provincial de Madrid detalla que cuando el rosarino fichó por el club "merengue" en junio de 2010, mantuvo una estructura societaria creada para gestionar sus derechos de imagen, a través de una sociedad panameña (Sunpex Corporation Inc) y otra irlandesa (Multisports & Image).

En 2012 y 2013 no declaró los ingresos derivados de esos derechos de imagen, lo que resultó en un perjuicio total para la Hacienda Pública española de casi 1,3 millones de euros, añade el documento.

En un primer momento, el jugador aceptó pagar en febrero de este año una deuda tributaria cifrada en 1,45 millones de euros. Y ahora, en virtud del acuerdo amistoso, el jugador reconoce los dos delitos cometidos contra la Hacienda Pública en 2012 y 2013, y pagará 780.000 euros más.

Di María contrató a Diego Artacho y David Aineto, abogados de Barcelona especializados en cerrar acuerdos de conformidad por la vía rápida. Ellos llevaron por ejemplo el caso de Javier Mascherano, que en vez de enredarse en ir a juicio y acabar perdiendo en el Supremo, como hizo Messi, pactó una pena muy parecida a la de "Fideo".

El jugador de la selección nacional, de 29 años, es cliente del agente portugués de jugadores Jorge Mendes, quien se encuentra en el ojo del huracán de una ofensiva de la justicia contra el fraude fiscal en el fútbol.

Otros dos célebres clientes suyos, Cristiano Ronaldo y el actual técnico del Manchester United, José Mourinho (ex entrenador también del club blanco), tienen también problemas con la justicia local.

Ronaldo deber declarar el 31 de julio por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros. Mourinho en tanto, está acusado por la fiscalía de Madrid de otro supuesto fraude, de un total de 3,3 millones de euros.

A su vez, el propio Mendes deber declarar el 27 de junio ante la justicia española, en el marco de la investigación contra el delantero colombiano del Mónaco Radamel Falcao, por un delito fiscal que éste habría cometido cuando jugaba en el Atlético de Madrid.