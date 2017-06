De qué hablan los traders: esperan volumen récord en un mercado cauteloso

En una mañana de nerviosismo en el mercado local, operadores de la city alertan sobre las bajas que estamos viendo en las acciones y hacen referencia al volumen operado en las acciones locales y en sus respectivos ADRs

En conversación con directores de mesa de dinero de una importante sociedad de bolsa local comentaban al diario: “El mercado está tomando en cuenta la no inclusión a emergentes y hay sin dudas un proceso de depuración de todo el avance desde comienzo de año. Esto no está pasando desapercibido y vemos una rueda bajista que apunta a tener volúmenes récord”.

Además, la misma fuente agregaba: “En la primera hora de operaciones ya tenemos más de 320 millones de pesos operados en acciones. Esto ya es más de lo que se suele hacer en una sola rueda. Una baja como la de hoy y con volúmenes está dando a entender que el ajuste puede durar un poco más”.

El volumen en los ADRs también es muy significativo y es de esperar que muchos de los fondos que decidieron especular con el ingreso a emergentes, ahora decidan salirse y esperar a ver qué reacciones tiene el mercado en las próximas semanas. “El mercado se juega todo ahora de cara a las elecciones y las encuestas van a empezar a mover los precios. Para evitar exponerse a mayor volatilidad, muchos participantes están decidiendo ser cautelosos cerrando posiciones y por eso hay mayor volumen”.

Sobre la conveniencia o no de comprar, el experimentado operador sostiene: “Pueden venir rebotes técnicos pero no hay que apurarse. Estos escenarios de nerviosismo no nos llevan a nosotros a sobre-exponernos y lo más saludable es esperar y ver mayores reacciones del mercado ya que sin dudas tiene aún más espacio para corregir, sobretodo después de semejante suba que tuvimos en las acciones en 2017. Soy comprador de acciones pero las espero en niveles aún más inferiores que los actuales”, concluyó.

A mediodía del miércoles, los ADRs locales están en negativo con bajas de 6% como el caso de Banco Macro, Cresud, Telecom. Pampa ADR por su parte cae más del 8%. El Merval en dólares ya se ubica debajo de 1300 puntos y el Merval en pesos acumula una caída de 4,6% en las primeras horas de trading.