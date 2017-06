Los ADRs caen más de 8,3% en Wall Street: Petrobras Argentina lidera las bajas

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street se deploman más de 8,30 por ciento en Wall Street por la decepción-incertidumbre que generó entre los inversores la decisión de la empresa MSCI de mantener a la Argentina como “mercado fronterizo”.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Argentina se desbarrancan 8,30%, hasta los 12,05 dólares cada uno y lideran los ajustes.

Las otras bajas más importantes las registraron Pampa Energía (-6,94%, u$s 59,37), Telecom Argentina (-6,66%, u$s 23,70), YPF (-6,35%, u$s 20,79), y Ternium (-1,72%, u$s 25,10).

Ayer, luego de moverse con tendencia mixta durante buena parte de la jornada, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó en terreno negativo tras conocerse la decisión de MSCI de postergar hasta 2018 la revisión del cambio de calificación de la Argentina a “país emergente”.

Como contrapartida, los únicos ADRs que se mueven con signo positivo son los de Irsa Propiedades Comerciales, que avanzan 0,14%, hasta los u$s 51 cada uno.

Además, el contexto de la jornada fue negativo, con bajas generalizadas en las principales bolsas del planeta, en lo que incidió la pronunciada baja del precio del petróleo, que cayó a su menor cotización de los últimos diez meses.