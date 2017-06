Para Recalde, Cristina "superó en creatividad a Durán Barba”

El jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, sostuvo hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner “superó en creatividad” al asesor de imagen del PRO Jaime Durán Barba, con el acto de lanzamiento del frente electoral Unidad Ciudadana.



Además, elogió la frase de la ex jefa de Estado de que las medidas del gobierno nacional “desorganizaron a la familia”, al considerarlas responsables de la desocupación y la pérdida de la actividad de las Pymes.



Asimismo, manifestó estar “convencido” de que la ex primera mandataria “va a ser candidata” en las próximas elecciones legislativas, pese a que ayer la ex presidenta evitó referirse al asunto.



“Me encantó el acto porque fue una cosa distinta, de una naturalidad y de una creatividad, con todo respeto a Durán Barba, que lo supera en creatividad”, resaltó Recalde al analizar el lanzamiento de ayer de Unidad Ciudadana en el estadio del Club Arsenal de Sarandí.



El legislador, en esa línea, destacó “lo que hizo” la ex primera mandataria al "ir subiendo" al escenario a “personas que sufren en carne y hueso”.



“Hubo discapacitados, pequeños y medianos empresarios, productores de la tierra, una directora de escuela”, recordó Recalde en diálogo con radio El Mundo.



El diputado evaluó luego el discurso de la ex presidenta y dijo que la ex jefa de Estado pronunció “una frase que sintetizó lo que uno piensa: cómo desorganizaron a la familia”.



“Por ejemplo, a la persona que le redujeron la jornada de trabajo y está cobrando la mitad. El que perdió el empleo. La Pyme que está viendo que las importaciones le están quitando actividad”, finalizó.