La decisión de MSCI ayer a la tarde, dejando fuera a Argentina de Emergentes y colocándolo aun en mercado de Frontera es algo que el 99% de los participantes del mercado no esperaba, no solo a nivel local sino también a nivel internacional. Se puede decir que gran parte de la suba que vimos en 2017 estaba principalmente basada en la expectativa de que Argentina regrese al selecto grupo de emergentes y que, a partir de dicha noticia, grandes flujos de capitales se dirijan al país, empujando aun más al alza a las acciones locales y sus respectivos ADRs.

Los capitales internacionales en Wall Street fueron quienes mas especulaban con dicha inclusión, llevando a ciertos papeles a generar subas en dólares que, hasta en el algunos casos, llegaron a rondar el 100% de ganancia en los primeros 6 meses del año.

Ahora bien, la noticia pincha tales expectativas y generalmente el mercado tiende a sobre-reaccionar ante tales circunstancias y lo que se espera para las próximas ruedas es un incremento de la volatilidad y probables caídas para el Merval y acciones locales, asi como también un ajuste para los bonos, aunque en una medida menor que las primeras.

La noticia no es buena y llega en un contexto bursátil de bull-market, con los precios de las acciones en máximos y la duda que se dispara es ¿Cómo operar una mala noticia dentro de un bullmarket?

Generalmente los mercados se mueven en un péndulo que va del optimismo al pesimismo, de la euforia a la depresión de manera cíclica y ciclotímica. Los grandes pisos de mercado suelen coincidir con contextos de importante pesimismo, crisis económica, conflictos sociales, manifestaciones en las calles, baja popularidad de los gobernantes y proyecciones negativas de instituciones financieras de renombre sobre el futuro de la economía y del país en su conjunto. En esos momentos, cuanto mas se satura el mercado con malas noticias y pesimismo, más probabilidades hay de que el mercado castigue consensos e inicie un ciclo alcista positivo, generando un cambio de expectativas hacia adelante y anticipándose al ciclo económico y político actual.

En contraposición, los techos de mercado se dan en un contexto de euforia y optimismo sobre el marchar de la economía, con mejoras a nivel social, apoyo indiscutido de la sociedad hacia los gobernantes, quien goza de alta popularidad y con opiniones optimistas sobre el futuro del país de principelas analistas e instituciones de renombre internacional. Allí, el mercado nuevamente castiga consensos y las acciones inician un proceso de ajuste, dando a entender que el ciclo se agotó y que ya todo el optimismo está incluido en los precios, dando espacio a un proceso de reconstrucción del modelo económico y político, hasta que nuevamente se sature en negativismo e inicie un nuevo periodo con un renovado optimismo luego de las bajas en las acciones.

Este tipo de operatoria se deriva de la teoría de opinión en contrario, muy aplicadas por Warren Buffet quien decía “me pongo codicioso cuando todos están temerosos y me pongo temeroso cuando todos están codiciosos” La siguiente conclusión a la que se puede llegar de dicha teoría y

quizá las mas importante es: Si los techos se dan con un cúmulo de buenas noticias tanto en cantidad como en optimismo y los pisos se dan con uno de malas noticias, tanto en cantidad como en pesimismo, entonces una mala noticia nunca es techo y una buena noticia nunca es piso.

Esta misma conclusión es a lo que nos trae a la actualidad financiera local y que nos encuentra en un contexto de persistente bull-market en el mercado local pero que, aparentemente, dicho escenario podría verse anulado con la mala noticia de no haberse incluido a emergentes. Es probable que el mercado genere un ajuste importante y que limpie parte de las expectativas que se venían trayendo a partir de la inclusión a emergentes, sin embargo, no podríamos esperar que todo el ciclo alcista quede concluido y por ello es que deberemos entender que dichas bajas podrán ser entendidas como una oportunidad de compra para un portafolio de mediano y largo plazo. Hoy hay que pasar y tragar la noticia, evaluar próximos movimientos del mercado pero con la lupa puesta de donde pueden las acciones retomar el ciclo alcista que venían trayendo en los últimos meses e incluso años. No hay un cambio estructural a partir de la no inclusión a emergentes y la clave pasará por el éxito del gobierno en las elecciones legislativas de los meses que vienen y probablemente, volvamos a tener la chance en 2018 (ya con mayor confirmación) de reingresar a emergentes. Por ello es que arrancó la campaña electoral para el mercado financiero y si el gobierno consolida la victoria se generaran renovadas expectativas que le permitirán a los inversores mantener una visión optimista para los próximos años y el mercado podrá mantener la tendencia alcista de cara a mediados de 2018. Ello no implica que no veamos ajustes importantes en el medio, (sobre todo con la mala noticia de ayer) pero probablemente serán interpretados como oportunidades de compra para inversores de mediano y largo plazo.