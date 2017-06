Acero, aluminio y puertos, en la mira oficial para detectar problemas de competencia

Tras las denuncias por maniobras monopólicas en el sector de tarjetas de crédito, que derivaron en la apertura de un expediente contra la empresa Prisma (Visa) y en el inicio de una investigación de mercado, el Gobierno avanza con los dictámenes de otros sectores donde evaluó que podría haber problemas de competencia. Concretamente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio, realizó estudios de varios sectores, pero encaró investigaciones en los rubros lácteo, aluminio y acero, en los que podría haber definiciones en el corto plazo.

De todos modos, antes habrá novedades en el sector de servicios portuarios. El órgano que conduce Esteban Greco encaró una investigación de esta actividad a partir de una denuncia externa y está cerca de finalizar. Aunque sin demasiadas precisiones, fuentes oficiales aseguraron que en el curso del mes próximo la CNDC revelará los resultados del trabajo realizado y "podría haber recomendaciones al Ministerio de Transporte" para que adopte medidas que mejoren la competencia en el sector. Así como en el caso de tarjetas de crédito la comisión le recomendó cambios regulatorios al Banco Central.

En varias oportunidades, Greco y el secretario de Comercio, Miguel Braun, habían informado que la CNDC estaba investigando a los sectores de tarjetas de crédito, transporte interurbano de pasajeros, supermercados, lechería, acero, aluminio, cemento, aceite, carne, detergente para ropa, comunicaciones móviles, medicamentos y el rubro petroquímico.

El organismo avanzó con todas estas actividades, pero sólo encaró investigaciones en los lácteos, acero y aluminio. Del resto, en algunos Greco y su equipo realizaron estudios de mercado que definieron que no hay problemas de competencia, por lo que no amerita ir al paso siguiente. Ocurrió con el rubro cárnico, el jabón para lavar la ropa, el aceite y el sector de supermercadismo.

A su vez, tiene en proceso de estudios a los sectores de telefonía móvil, cemento y transporte de pasajeros y está encarando una segunda etapa del estudio del sector de medicamentos. En estos últimos, todavía no están avanzados los trabajos, por lo que es difícil saber si avanzarán con investigaciones o si se cerrarán sin pruebas de falta de competencia. Otro sector que la CNDC investigará es el de transporte aéreo, pero aún ni siquiera comenzaron los estudios, dijeron las fuentes.





Las investigaciones en el sector de aluminio y acero, especialmente los productos no planos por su incidencia en el rubro de la construcción, se basan en que ambos tienen una alta concentración de los oferentes nacionales. En el primer caso, existe una única empresa que es Aluar, mientras que en el caso del rubro siderúrgico, las compañías productoras son pocas: Acindar, Sipar-Gerdau y Zapla. Por otro lado, desde los últimos años se percibe una diferencia notoria entre los precios internacionales y los locales, cuando históricamente no había tal desfasaje. Esta brecha es motivo de la investigación.

En estos dos sectores, la CNDC está citando a las partes a consultas. En el caso lácteo, que también se está investigando, el organismo ya se reunió con las cámaras sectoriales y asociaciones de lechería. En este rubro, la comisión detectó que si bien no hay una concentración tan alta, se están mirando cuestiones como la evolución del precio de la leche, los márgenes, la relación entre los productores y la industria y el clearing lechero, es decir, la venta de leche entre las usinas lácteas. En este sector, la CNDC trabaja con la subsecretaría de Lechería de Agricultura.

Buenas prácticas para los súper

Si bien en el estudio del sector de supermercadismo no se detectaron problemas de falta de competencia o abuso de posición dominante, la comisión en conjunto con el equipo de Braun está analizando mecanismos para mejorar, por ejemplo, la relación entre las cadenas y sus proveedores. Más allá de la ley de Góndolas, que también se busca promover desde el Gobierno, en Comercio evalúan un código de "buenas prácticas" para mejorar la relación entre las cadenas y los proveedores (al estilo del que existe en Inglaterra). Obligar a transparentar la información de los precios de los productos también es otra de las medidas en estudio, ya que en el Gobierno detectaron modificaciones a los precios de lista durante los fines de semana para aplicar las ofertas.