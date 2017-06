En mayo salieron u$s 291 millones por pago de dividendos y utilidades

Luego de que se desactivaran las restricciones cambiarias, el año pasado las empresas volvieron a girar dividendos. La tendencia continúa este año, aunque a un ritmo menor. En mayo, se fueron del país u$s 291 millones por este concepto. Así se desprende del último balance cambiario publicado por el Banco Central (BCRA).

En lo que va del año, ya se enviaron $ 758 millones en remesas al exterior. "El número de mayo es bajo porque, más o menos, Argentina solía girar entre u$s 4000 y u$s 5000 millones por año. Si se mantiene este ritmo, estaría por debajo de eso", analizó Fausto Spotorno, director de OJF.

La salida de capitales viene creciendo mes a mes y mayo mostró el mayor registro mensual de 2017, con influencia de un factor estacional: "La mayoría de las empresas presentan sus balances en diciembre y entre mayo y junio terminan de cerrar sus cálculos de impuesto a las ganancias. Por eso, a partir de estos meses empiezan a girar utilidades", explicó Spotorno.

El mes pasado, los sectores que más dólares enviaron al exterior fueron "Oleaginosos y cereales" (u$s 100 millones), "Industria de papel, ediciones e impresiones" (u$s 39 millones) y "Sector financiero" (u$s 22 millones), ya que entre los 3 representaron el 52% de los egresos en este concepto. El resto de los rubros que giraron dólares al extranjero fueron "Petróleo" (u$s 20 millones), "Productos minerales no metálicos" (u$s 19 millones), "Transporte" (u$s 14 millones) y "Otros" (u$s 96 millones).

El éxodo de mayo fue menor al registrado en igual mes del año pasado, cuando superó los u$s 400 millones. Los menores egresos ayudaron a compensar el déficit de la cuenta corriente cambiaria. A pesar de ello, dicha cuenta incrementó su saldo negativo en u$s 292 millones con respecto a mayo del año pasado.

Más allá de ese dato, Spotorno recomendó no contrastar el giro de utilidades de este año con los registros de 2016: "No es lo ideal comparar con mayo del año pasado por las distorsiones que se arrastraban". Es que, en época de restricciones cambiarias, el envío de remesas estuvo seriamente afectado y se autorizaba de forma discrecional.

Ese efecto se vio en particular durante 2012 y 2015, cuando la salida de dólares por pago de utilidades totalizó u$s 253 millones y u$s 100 millones, respectivamente. Como resultado, durante el tiempo de vigencia del cepo cambiario, muchas empresas acumularon utilidades que no podían girar y, por lo tanto, es posible que todavía haya empresas que no terminaron de pagar dividendos. "Es difícil saberlo, pero creo que todavía debería haber utilidades no giradas", consideró Fausto Spotorno.