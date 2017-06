Reproches por falta de autocrítica y memoria

El discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el lanzamiento del Frente Unidad Ciudadana, en el que fue la única oradora, generó reacciones del arco político, que mayormente le reprochó la falta de autocrítica y memoria, mientras que, dentro el peronismo, optaron por el silencio.

La diputada nacional Margarita Stolbizer, quien junto a Sergio Massa conformaron el frente 1País con vista a las elecciones legislativas de octubre, tuiteó antes de que finalizara el acto de Unidad Ciudadana: "CFK presenta historias reales de vida de los que perdieron. Ahora sube alguno de los chorros de su gobierno que también se quedaron sin laburo".

"El discurso de Cristina va por un camino y la realidad por otro. Es una muestra de cinismo puro. La ex presidenta habla como si ella nunca hubiera tenido nada que ver con lo que pasa en el país. Sufre amnesia", sostuvo por su parte el diputado Nacional por la UCR, Diego Mestre.

"No hay autocrítica, no habló de la corrupción, solo habló para su electorado que cada vez es menor y que tiene que ver con el peronismo", dijo a la agencia Télam el diputado Nacional Oscar Romero, que acompaña la candidatura del ex ministro Florencio Randazzo.

"Parece que Cristina perdió la memoria. No dijo una sola palabra sobre su gestión. No explicó porque dejó 30 por ciento de pobreza, no explicó los casos de corrupción que la tienen a ella y a parte de su gabinete como implicados", dijo Jorge Ceballos, dirigente de Libres del Sur que integra el frente electoral 1País.