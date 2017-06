Para Nielsen, muestra lectura superficial del Gobierno

Para el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, la decisión de MSCI de dejar afuera a la Argentina de la categoría de emergentes muestra que "en el Gobierno hay una lectura superficial de la cuestión internacional, una confusión entre las visitas de Estado por deferencia política y la lógica de los inversores, que ahora marca muy bien MSCI". El ex funcionario y ex candidato por el massismo, sostuvo que el resultado negativo "puede tener un resultado sano para el Gobierno, si es que es leído como que hay que hacer los deberes y mejorar la calidad de la gestión económica".

"He notado un triunfalismo que no veo del todo fundamentado. Todo el mundo le abre las puertas al nuevo Gobierno de un país que iba de cabeza al chavismo, es lógico eso, pero no hay que confundir eso con compromisos de más largo plazo. En el fondo, lo importante es lo que hacés por vos mismo, la calidad de la gestión económica, el manejo del déficit, el ritmo de las reformas", dijo Nielsen.

"Si el Gobierno hace una lectura adecuada de esto va a ser muy sano, porque el comunicado habla de que las reformas hechas tienen que permanecer en el largo plazo para ser consideradas irreversibles, y eso a mi entender hace más a la calidad de la gestión económica que los hace sostenibles que de la cercanía de unas elecciones", dijo el ex funcionario de Roberto Lavagna.