Analistas esperan castigo para acciones pero bonos sufrirán menos

Tras la dilación por al menos un año más de la recategorización de la Argentina como mercado emergente, los operadores admitieron que esperan un miércoles negro para las acciones, menos impacto en bonos y algo de ruido en el mercado cambiario. Dicen no cambiar sus expectativas de largo plazo después de la corrección que empezaría hoy.

- Miguel Zielonka, Director asociado Econviews: "El cimbronazo se va a sentir más fuerte en acciones y creo que allí podemos ver una corrección importante. En mi opinión una corrección y no un cambio de tendencia. Un rango de 10% a 20% de corrección es posible. Al segmento de bonos lo veo sufriendo, pero menos. En el tipo de cambio, por otro lado, preveo un efecto más pequeño. Va a haber un salto (no puedo descartar un movimiento de 40 centavos, que sería 2%) pero luego volverá a apaciguarse".

- Germán Fermo, Director de estrategia de Argenfunds: "El mercado ha generado subas abruptas sin fundamentals y en base a la especulación sobre la vuelta a emergentes. Ahora las acciones deben caer con fuerza. Desde el lado de los bonos, creo que estos van a afrontar con mayor firmeza la noticia. La parte media de la curva en dólares debería estar más tranquila que la parte larga. Esto no genera un cambio a nivel estructural y el Gobierno actual va a mantener el gradualismo y el cambio lento".

- Christian Buteler, analista financiero: "Mañana vamos a ver fuertes bajas sobre todo al inicio y creo que le puede golpear tanto a bonos como a acciones. Caputo demostró tener un buen timming para emitir ya que no es lo mismo hacerlo a un día de entrar que un día después de quedar afuera".

- Ignacio Corsiglia, operador de Corsiglia & Cía.: "La noticia se está dando de un tono dramático pero implica sólo un diferimiento hasta mayo de 2018 y mucho de eso tiene que ver con las elecciones. Si las elecciones salen bien y el cambio que hay en el país se consolida, es muy probable que nos den el status de emergente. Siempre que esté esa expectativa, el mercado aún puede seguir subiendo. Los ajustes pueden ser una oportunidad de compra".

- Leonardo Chialva, Director Delphos Investment: "No es que Argentina no cumple las condiciones, sino que no somos confiables y se quiere ver que los cambios que se llevaron adelante realmente se consoliden hacia adelante. La clave pasa ahora en el resultado de las elecciones en los próximos meses. Hay que hacer una diferenciación entre el mercado de bonos y de acciones. En el mercado de bonos ya está en índices de MSCI y han estado ingresando fondos de real money e inversores de largo plazo. En cambio en acciones hubo mucho dinero especulativo y ahora, puede haber una corrección pero no una catástrofe. Probablemente 15% o 20% sería algo razonable aunque es difícil ponerle un número a la caída. Los bancos pueden ser los más castigados".

- Federico Furiase, Economista Estudio Bein: "Más allá de la corrección esperable, creo que no cambian las condiciones financieras favorables. Con respecto al dólar, si bien puede haber cierta presión si hay desarme de posiciones, los dólares de la deuda junto con la tasa de interés atractiva configuran un amortiguador sobre el precio del dólar hasta las elecciones. Si hay corrección en los mercados, el timming del Ministerio de Finanzas colocando deuda en los mercados habría sido acertado para ayudar a cerrar el programa financiero del año".

- Santiago Palma Cané, Socio de Fimades: "En el corto plazo es difícil estimar los alcances de que puede pasar por términos de volatilidad y el movimiento de precios, aunque creo que estructuralmente no cambia nada. Las condiciones del mercado argentino siguen siendo las mismas y las empresas locales siguen con buenos niveles de facturación y buen balance, sumado a que la economía viene mejorando. Se han tomado medidas de fondo y de hecho el índice consideró el ingreso a Argentina porque justamente se habían tomado medidas para ser incluidas a emergentes. Este mensaje implica que se necesita una confirmación de dicho proceso. No veo a esta noticia como un drama".

- Rubén Ullua, Director de la Consultora RJ Ullua: "Gran parte del rally de los últimos meses estuvo basado en la inclusión a emergentes. Ahora podría limpiarse gran parte de la suba, pero no va a cambiar el esquema de fondo. Esta depuración puede demorar un tiempo y el mercado debe reponerse a esta situación. El mercado mantiene el potencial alcista de mediano plazo y vemos a una corrección como una oportunidad de compra de mediano plazo".

- Andrés Vilella Weisz, portfolio manager de Balanz Capital: "Es claro que vamos a ver un clima complicado. El flujo no me preocupa sino la expectativa. Con todo, me extrañaría ver un cierre positivo del Merval, aunque la caída puede estar moderada si es que sube el tipo de cambio. Los argumentos de MSCI suenan lógicos cuando tenés una elección legislativa tan pronto".

- Lucas Gardiner, director en Portfolio Personal: "No es algo de vida o de muerte, la inclusión al índice podía dar más liquidez y dar paso a nuevos operadores. Después, la Bolsa va a andar bien si les va bien al país y a las empresas que cotizan. En el corto plazo, sí puede haber algo de miedo y de toma de ganancias, pero es cuestión de que depure un poco. En el fondo lo que dice MSCI es muy lógico, les gusta lo que ven pero hace un año y medio este país era otro".