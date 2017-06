Sin anticipar si será candidata, Cristina lanzó su Unidad Ciudadana

"Cristina senadooooora", comenzó a corear un colmado estadio de Arsenal "Julio Humberto Grondona". En el centro de la "misa K", a pocos metros del piso en un estilo de política "de cercanía", copiado de las campañas norteamericanas pero popularizado en el país por el gurú macrista Jaime Durán Barba, Cristina Fernández de Kirchner hizo silencio, exhibiendo una sonrisa cómplice. "Todos los cargos y todos los honores los he tenido gracias a ustedes", les replicó la ex Presidenta, ex senadora, ex diputada y ex legisladora santacruceña

"Vengo ahora a sumarme como una más a esta Unidad Ciudadana", insistió. "Una-más-y-no-jodemos-más", fue esta vez el coro con tono de epopeya de este regreso a los escenarios: su último acto había sido en abril del año pasado frente a Comodoro Py. "Hay que unir. No les hagamos el juego de intentar confundir hablando del pasado. No nací de un repollo, con ellos (por el gobierno de Mauricio Macri) no tenemos futuro", añadió Cristina Kirchner. Y sentenció, como un mensaje al randazzismo que desea que no sea candidata, misterio que se desvelará el 24 con el cierre de las listas: "Quiero que los argentinos lleguen al (20)19, no un dirigente". Y largó otra frase, reafirmando lo que ya había trascendido, el hecho de que no quisiera estar en una boleta: "Ya no soy la joven aquella que quería cambiar el mundo".

En la vereda de enfrente, mientras prepara un reclamo por los fondos de campaña (ver aparte), cerca de Florencio Randazzo minimizaron la impactante postal: "Le habló a su gente, no hubo autocrítica". El (por segunda vez) fallido contendiente en una PASO K, afirmó su entorno, no vio el acto cristinista.

Sin insignias partidarias ni la clásica liturgia peronista, sólo se buscaban banderas argentinas en su día, en rigor tampoco fue un acto 100% kirchnerista, a excepción de la movilización, la recreación de la épica de misa ricotera (que incluyó una previa con Jijiji), la reaparición de la locutora militante (que oficiaba sus eventos en Casa Rosada) y de mantener la incógnita sobre su postulación, dejando unos días más para las negociaciones subterráneas en el peronismo.

Con una tonalidad macrista, ella estuvo sola en el escenario, sin el tradicional telón de fondo de dirigentes que la apoyan (hoy están desde La Cámpora, el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, una treintena de intendentes pejotistas y, exiliado del armado, Luis D’Elía dio una charla a tres cuadras del estadio). La interpretación desde el Instituto Patria: "El Frente va más allá de los dirigentes, tienen que ser los afectados por las políticas del macrismo, a los que se les desordenó la vida". Misma idea fue central en la campaña del FpV 2011.

Con esa lógica, la ex mandataria invitó a subir al escenario a ex becarias del Conicet, un comerciante al borde de fundirse por el tarifazo, un matrimonio que le quitaron la pensión por discapacidad, entre otros. Pero ninguno habló (salvo alguna que otra frase que llegó al micrófono), sólo la líder, Cristina Kirchner, contó sus historias.

A pesar de ciertas similudes, la ex mandataria criticó el duranbarbismo, apuntando elípticamente a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Podés tener coaching, poner carita de buena, a mí nunca me salió".

En cambio, para el cierre se retomó la mitología K con la canción "Juguetes Perdidos".