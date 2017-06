Ser "fronterizo" y elecciones de octubre enturbian futuras emisiones soberanas

La colocación del bono a 100 años que hizo el Gobierno el lunes resultó oportuna, visto que Argentina continuará en la categoría de mercado de frontera. Para los próximos cuatro meses se prevé que la decisión que tomó ayer Morgan Stanley y el período hasta las elecciones legislativas generarán un período de incertidumbre, en un contexto en que los precios de la deuda argentina comienzan a mostrar que los títulos argentinos bajo ley extranjera ya no son tan escasos en el mercado.

Tras conocerse que se posterga el ingreso de Argentina a los fondos que siguen los índices MSCI, hoy se sabe que el gobierno logró armarse un colchón de financiamiento para capear el segundo semestre, cuando todavía le resta emitir u$s 2600 millones en euros, yenes o francos suizos y u$s 3000 millones en el mercado local, tanto en pesos como en dólares.

"Los próximos cuatro meses van a ser más complejos, porque se va a tardar en digerir la decisión de no entrar al mercado emergente y porque hasta octubre no estará definido el resultado electoral", dijo María Laura Segura, del Grupo SBS.

Según explicó, hizo ruido entre los operadores del mercado que se emitiera un bono nuevo en dólares bajo ley internacional, por u$s 2750 millones, por afuera del programa financiero anunciado de u$s 10.000 millones. "En términos generales, hay un bono más en el mercado y eso afecta, en un mercado que tal vez empezaba a tener la sensación de que los bonos argentinos no iban a ser tan escasos. Los precios ya no suben tanto porque el gobierno sigue emitiendo deuda", agregó Segura.

Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners, coincidió: "Cuando el gobierno emitió los u$s 7000 millones a principios de año le dijo a los inversores internacionales que no iba a emitir más en dólares bajo ley internacional, y lo volvió a hacer. El demandante de bonos esperaba que no hubiera más oferta que le castigue el precio". Para el ex economista del Bank of América, los bonos en euros son demandados por los fondos europeos y el inversor americano no sentirá la oferta adicional.

Buscaglia también espera un período de incertidumbre por las elecciones. "El Morgan Stanley está esperando las elecciones, como todo el mundo. ¿Por qué no vienen las inversiones a Argentina? Porque después gana Cristina las elecciones y no te podés echar atrás", dijo.

Para Daniel Chodos, jefe de Estrategia en Deuda Soberana del Credit Suisse, la decisión del MSCI podría generar volatilidad en el tipo de cambio en el corto plazo, lo que no es un escenario favorable para emitir bonos en moneda local. "Probablemente las emisiones en moneda local se pospongan un poco hasta que el tipo de cambio se estabilice", dijo.

En deuda en dólares, entiende que hay demanda porque observó un flujo de u$s 38.000 millones a fondos que invierten en mercados emergentes desde el inicio del año hasta mediados de junio, superior a lo que entró durante todo el año en 2010 y 2012. "Lo que prevalece es la entrada de capitales a bonos de mercados emergentes. Pero a medida que nos acerquemos a las PASO, el mercado se va a enfocar más en eso y quizá haya una mayor selectividad por parte de los inversores hacia la Argentina", dijo Chodos.

Con todo, entiende que Argentina no tendrá que esperar hasta después de octubre para emitir si Cristina Kirchner se presenta con un nuevo partido, el peronismo, dividido y el gobierno puede mostrar mejoras en la actividad y menor inflación.

Para Alberto Bernal, jefe de Mercados Emergentes de XP Securities, los inversores que compran deuda argentina estiman que en tres o cuatro años el país se acercará al investment grade. "Es una apuesta de bastante tiempo. Mientras Argentina siga tradeando muy cercana a Honduras y Jamaica, que son menos atractivos en términos de fundamentals, entonces no tiene ninguna lógica salirse de la posición de Argentina", dijo. Entiende que el 80% de lo negociado por Argentina depende de factores internacionales, más que de cuestiones locales del país.