CFK marca los tiempos de definiciones al PRO y a Massa

En la provincia de Buenos Aires algunos encuestadores dejaron de encuestar. Esperan que se definan las listas para volver a medir la intención de voto y no dilapidar esfuerzos hasta que no se sepa si juega o no Cristina Fernández de Kirchner. El domingo vuelven a arrancar.

Aunque los candidatos de Cambiemos serán, casi seguro, los que son mencionados desde hace tiempo, el anuncio fue postergado hasta el sábado a la tarde. En 1País, planean presentar sus listas recién el minuto siguiente a que la ex Presidente diga qué hará.

Mañana por la mañana habrá una reunión clave del círculo más estrecho del poder del gobierno nacional: Mauricio Macri, Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Lo que definan será anunciado recién 48 horas después. Hasta ayer, Gladys González y Esteban Bullrich figuraban como 1 y 2 para el Senado nacional, es decir una fórmula 100% amarilla. En la lista de diputados podrían estar el neurocirujano Facundo Manes y Graciela Ocaña. Al médico, aunque fue sondeado y mimado, no se le hizo aún una oferta concreta y "La Hormiguita" tiene un lugar asegurado tras su pase desde la Ciudad de Buenos Aires donde abandonó nada menos que al frente de Martín Lousteau.

Massa había dicho que el 20 de junio tomaría una decisión: si juega él con Margarita Stolbizer o si en su lugar juega su mujer Malena Galmarini. 20 de junio fue ayer. Pero ahora en su entorno advierten que dará a conocer las candidaturas bonaerenses después de CFK. "Si ella anuncia a las 5 de la tarde del sábado será después de las 5 y si ella presenta las candidaturas a medianoche será a la medianoche también". Hoy en cambio anunciará un plan de seguridad ("Alerta Buenos Aires") centrado en la tercera sección electoral donde CFK figura fuerte según las encuestas encargadas por el massismo.