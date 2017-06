Espert: "Seguimos en la C porque el Gobierno eligió el gradualismo"

El economista José Luis Espert explicó que la decisión de Morgan Stanley de mantener a la Argentina en la categoría de "frontera" se debió a la política económica gradual del Gobierno.

"Seguimos en la C. Hoy había expectativa de que pasáramos a la B, pero no lo logramos. Si el Pro quiere gradualismo para corregir desequilibrios, todo va a ser gradual: inversiones, crecimiento y nuestro pasaje de emergentes", explicó en A24.

En ese sentido, el autor de "La Argentina Devorada" criticó al Gobierno por su insistencia en mantener el gradualismo "en lugar de hacer las cosas bien".

"Macri mintió, pero es el presidente menos mentiroso de los últimos 50 años. Tuvo errores de apreciación. Al Pro parece que le importa más el gradualismo que hacer las cosas bien. Así no esperemos que las mejoras van a verse rápido", comentó.

Por otro lado, el economista cuestionó la emisión del bono a cien años no por el plazo ni por la tasa de interés de la colocación, sino por la postergación del ajuste de las cuentas públicas que implica.

"Mientras tengas déficit, vas a tener que emitir deuda siempre. Los Kirchner por ejemplo para financiarlo se endeudaban con el Banco Central. Macri se financia con deuda externa. Las dos cosas están mal. Lo malo es el déficit, no cómo lo financiás. No importan los 20; 30; 50 ó 100 años, el tema es que tapa el déficit. Lo malo es que no haya ningún cambio en materia fiscal", expuso.

Espert avisó que el crecimiento de este año "no se va a sentir" debido a que el sector privado es el que ajusta ante la demora de las correcciones del sector público.

"El sector privado ajusta, pero no ajusta el sector público. Por eso no hay crecimiento, ni ahorro, ni consumo. El crecimiento este año va a ser numérico por ello", indicó.

Asimismo, el economista remarcó la importancia de bajar el gasto público y destacó que las crisis de las últimas décadas se produjeron a partir de desequilibrios fiscales similares a los que tiene el Estado actualmente.

"Argentina tiene 38 grados de fiebre, si esto sigue así termina mal. Esta película ya la vimos en la segunda mitad de los '70 y en los '90. Argentina en los últimos 60 años tuvo 56 años de déficit fiscal. En esos 56 años pasó por cuatro incendios: Rodrigazo, la crisis de Martínez de Hoz, la hiperinflación y la convertibilidad. Es un corso a contramano, porque el gasto baja solamente en las crisis", señaló.