Los ADRs operan mixtos a la espera del posible cambio de calificación para la Argentina

Atentos a la posibilidad de que Argentina recupere la calificación de “mercado emergente” por parte de la empresa MSI, las firmas locales que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Tenaris caen 2,65 por ciento, hasta los 30,14 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Esta tarde, a las 17.30, MSCI publicará su informe “2017 Market Classification Review” en el que podría incluir el cambio de calificación para la Argentina desde la actual “país fronterizo” a “país emergente”.

Las otras bajas más importantes las registran Galicia (-1,29%, u$s 42,74), Cresud (-1,20%, u$s 18,93), y Bunge (-1,17%, u$s 76,89).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Nortel Inversora (1,80%, u$s 30,50), YPF (0,90%, u$s 21,92), y Banco Macro (0,66%, u$s 88,37).