El problema real no es ni la deuda ni el plazo, sino el déficit que financia

La noticia económica del día generó reacciones dispares y al mismo tiempo mostró un costado oculto del atraso cambiario que todavía no había entrado en el radar de los analistas. El Gobierno aprovechó la previa de un día trascendente en lo financiero (se espera que hoy la Argentina retome su condición de mercado emergente, cambio que disparará una ola de inversión en activos locales) para anunciar una colocación de deuda que logró mantener en un efectivo cono de silencio.

La decisión de hacer la primera emisión de deuda a 100 años apareció como un golpe de efecto para demostrar por anticipado el interés de los inversores por hacer una apuesta de largo plazo. No ayudó, sin embargo, a apaciguar el debate interno sobre la conveniencia de ampliar el financiamiento en el mercado, ya que el Ejecutivo recibió críticas de todos los costados.

La emisión a 100 años fue cuestionada como si se tratara de una cadena perpetua financiera, que ata a las generaciones futuras al pago de un crédito. Sin embargo, es un plazo que ya han usado países como México y China, y empresas como Petrobras. Es más atendible atender las críticas a su costo, ya que en un mundo tan líquido, que se pague casi 8% en dólares explica la avalancha de inversores.

Lo que queda claro ahora es que no se trató solo de aprovechar la oportunidad, sino de cubrir un faltante del programa financiero. El atraso cambiario también impactó en las cuentas fiscales, ya que provocó que los títulos en divisas rindan menos pesos de los que necesita el Tesoro. Y por esa razón, Finanzas aceptó quedarse con u$s 2750 millones de los casi u$s 10.000 millones ofrecidos. Por ese motivo, varios economistas actualizaron sus críticas al gradualismo y a la mayor predisposición a endeudarse antes que contener el gasto.

Un bono a 100 años puede rescatarse antes o ser superado en monto por decenas de colocaciones cortas. No es la deuda el problema, sino el déficit.