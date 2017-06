El mercado se sorprendió y la oposición se opuso al endeudamiento eterno

El anuncio del Gobierno sobre la emisión del bono a 100 años en los mercados internacionales cosechó un amplio abanico de respuestas, que lo calificaron desde un hecho "histórico" a un "delirio importante". En tanto, la oposición criticó con fuerza la emisión.

Para el ex ministro de Economía Axel Kicillof, "así no se puede seguir". Cuestionó que es una "deuda que se va a pagar por 10 generaciones", e ironizó: "Dicen que no hay mal que dure 100 años. La pesada herencia del macrismo parece que sí".

"Macri piensa emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta ocho veces el capital que nos prestan", fustigó el diputado nacional en su cuenta Twitter.

En la misma red social, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández apuntó: "El endeudamiento a 100 años es inconstitucional". Y el vicepresidente del Parlasur, Jorge Taiana, advirtió: "Estamos hipotecando nuestro futuro para sostener la bicicleta financiera y la fuga de capitales".

También en Twitter, el exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen calificó la colocación como "un delirio importante".

Entre los economistas, Juan Carlos de Pablo escribió: "Histórico: el Gobierno anunció la emisión de un título en dólares a 100 años".

José Luis Espert aclaró que no le preocupa tanto el nivel de emisión ni la tasa, sino que exista conciencia de que la Argentina tuvo 56 años de déficit en 60 años. Y luego agregó: "Otro gobierno que nos endeuda hasta al caracu a tasas alucinantes. Sigan preguntándose por los costos sociales de ajustar que así nos empoman".

Antes de que se conociera el rendimiento, Carlos Rodríguez, de UCEMA, cuestionó: "El país les ruega que no más deuda y ellos toman a 100 años al 9% sin explicar. Justicia, por favor". Y Santiago Palma Cané indicó: "Con riesgo país mayor a 400 puntos básicos, no parece el mejor momento para emitir a 100 años".