Para reafirmar su candidatura ante la ofensiva K, Randazzo juntó a su tropa

En 2015, Florencio Randazzo criticaba al sciolismo por hacer política "a través de fotos". Dos años después, con una campaña silenciosa, el ex ministro del Interior tuvo que apelar a la misma estratagema para frenar el aluvión de rumores sobre su candidatura. En la terraza del Palacio Raggio, su búnker. juntó a sus 10 intendentes, más un representante por faltazo de uno.

La declamada unidad, post-foto de Randazzo 24 horas antes de la misa cristinista en Arsenal (ver aparte) parece hoy una utopía. "Vamos a ir internas para ganar a quien se ponga enfrente, sea quien sea", prometió ayer Mario Ishii, mandamás de José C. Paz, en el lanzamiento de su precandidatura por su lista "Lealtad y Dignidad". Y aprovechando los rumores, en un acto en su pago natal, le pidió que "no se baje" a Randazzo.

A cinco días del cierre de listas, por un lado el por ahora postulante de las PASO del PJ bonaerense, el único espacio que disputaría internas, reafirmó sus intenciones de competir. Y por el otro, compartió instantánea con jefes comunales sobre los que que durante el fin de semana sobrevolaron versiones de exilio de la tropa ferroviaria.

La excusa de la cumbre, con la implícita aseveración de que no piensa bajarse, fue garantizarles a los jefes comunales que tendrán "prioridad absoluta" en el armado de las boletas seccionales y distritales. Y, además, que solicitará su opinión sobre las listas nacionales. Un plus que, considerando los 12 años de antecedentes, pocos en el peronismo creen que Cristina Fernández de Kirchner les ofrezca (aunque se los prometa).

En este sentido, más allá de ser un mensaje interno, también lo fue para afuera del Raggio, como parte del juego de seducción, hacia los alcaldes que piden la candidatura de la ex Presidenta (por cuestiones de números en las encuestas) pero no quieren ver más concejales de La Cámpora. A contramano del prejuicio, Fernando Gray (Esteban Echeverría) afirmó ayer que los intendentes tendrán "injerencia" en el armado de "Unidad Ciudadana".

"Déjanos empezar la campaña. Estoy seguro de que vamos a tener una buena performance", se entusiasmó, más temprano, el jefe de campaña randazzista, Alberto Fernández, antes de rechazar (otro rumor extendido) un acuerdo con Sergio Massa.

En el armado randazzista sostienen que su enemigo no es el la ex Presidenta. Al mirar las encuestas, en su propia tropa apuntan como objetivo de mínima al Frente Renovador, para lograr romper el escenario de tercios que hoy parece favorecer al oficialista Cambiemos. En cuestión territorial, hablando meramente de números fríos, no están tan lejos:

- Randazzo recibió ayer a sus tres principales lugartenientes: los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín, 344.370 electores en el distrito según el padrón 2015), Juan Zavaleta (Hurlingham, 150.639) y Eduardo "Bali" Bucca (Bolivar, 29.812); además de los jefes comunales de Alberti (9.209), Henderson (7.872), Gonzalez Chaves (10.420), Laprida (9.171), Colón (20.432), Castelli (7.356), Salto (27.369), Monte Hermoso (7.909) y Casares (18.732). Un total de 643.291 votantes.

- El Frente renovador tiene 11 intendencias, con un total de 712.710 electores.

A modo de referencia, en La Matanza están habilitadas para votar 1.039.718 personas.