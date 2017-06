Encuentro cristinista en el estadio de Arsenal

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezará hoy en el estadio de Arsenal, en la localidad de Sarandí, el acto de lanzamiento del frente Unidad Ciudadana, en el que será la única oradora y estará rodeada de más de medio centenar de intendentes bonaerenses, legisladores y la militancia kirchnerista.

Las organizaciones que conforman el espacio que el kirchnerismo articuló para participar en las PASO de agosto con miras a las elecciones legislativas de octubre fueron convocadas para las 14, las puertas del estadio se abrirán a las 13 mientras que se prevé que la ex mandataria subirá al palco a las 15.30. Si bien evitaron dar detalles del mensaje que brindará la ex mandataria, que desde el 13 de abril del año pasado que no encabeza un acto público, trascendió que planteará las 15 propuestas de Unidad Ciudadana, alertará sobre el desempleo, endeudamiento y los problemas de seguridad de la Provincia.

"Va a ir gente de todos los puntos de la provincia y de provincias cercanas porque hay mucha expectativa por el mensaje de Cristina", apuntó un vocero de La Cámpora, a cargo de la organización de la ceremonia de presentación del espacio creado por el kirchnerismo ante la falta de un acuerdo de unidad con el ex ministro Florencio Randazzo (ver aparte).

A días del cierre de las listas, a ex mandataria se mostrará con más de 50 intendentes bonaerenses. No obstante, mantendría el misterio y evitaría confirmar su postulación.