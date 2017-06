Saltó el dólar antes del feriado y se acercó a su precio récord

El dólar subió 11 centavos ayer en las pizarras de bancos y casas de cambio para cerrar en $ 16,39. para la venta. La divisa arrancó la semana con una suba que lo acercó a su nivel máximo del año en una rueda en la que, según operadores, la demanda se concentró antes del feriado que corta la semana al tiempo que liquidaciones de exportaciones algo menores a lo habitual colaboraron para torcer la balanza. Con el avance de ayer la cotización quedó sólo dos centavos por debajo de su récord histórico de mayo pasado.

El precio récord que había alcanzado el dólar minorista fue de $ 16,41 y se anotó el 22 de mayo último, pocos días después de que sospechas de corrupción pusieran al presidente brasileño Michel Temer al borde de una destitución.

En la plaza mayorista la divisa ganó 11 centavos en la rueda de ayer, mientras que el precio llegó a $ 16,15 para la venta. El dólar en el mercado mayorista avanza 0,31% en lo que va del mes, 1,64% en lo que va del año y 16% en los últimos doce meses.

Según operadores, ayer se combinaron menores liquidaciones de exportaciones con demandas voluminosas del sector privado para mover al alza al precio de la divisa. El movimiento, sin embargo, sorprendió.

"Los precios reaccionaron a una mayor demanda con correcciones que los han vuelto a llevar a valores próximos a los máximos históricos que se registraron a fines de mayo pasado. El feriado de mañana pudo haber influido en el nivel de actividad y generado una demanda por cobertura anticipada con efecto en la cotización del dólar. Los próximos días permitirán apreciar si se trata de cambio permanente que instala una cota más alta para el tipo de cambio o si por el contrario, los valores volverán a descender para acomodarse en un piso cercano a los $ 16 por unidad", analizó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Según cálculos de Global Agro Brokers, los exportadores agropecuarios volcaron entre u$s 80 millones y u$s 100 millones a la rueda de ayer, en la que se operaron u$s 556 millones en total. Esto está algo por debajo de los u$s 120 millones diarios que promediaron los ingresos de sojadólares de la semana pasada según datos publicados ayer mismo por la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales.

En el mercado de futuros, sin embargo, la suba de ayer todavía no se contagió a la curva de futuros, señal de que los inversores no le asignan la suba a un cambio de tendencia. "Los futuros se negociaron muy demandados aunque no convalidaron toda el alza del spot, especialmente el tramo corto que ganó 8 centavos y la diferencia fue absorbida por las tasas implícitas, que comprimieron hasta 6 puntos porcentuales", consignó Global Agro Brokers.