Analistas esperan que el mercado venda con la noticia tras la vuelta a emergentes

El mercado local extendió el rebote del viernes en la vísperas del día que marcaría el regreso del país a la categoría de mercado emergente, noticia que se sabrá hoy martes 20, aunque la cautela igualmente prima en el mercado entre los analistas. El Merval finalizó ayer lunes con una suba de 1,65%.

Pese a que la noticia es positiva, los analistas y gran parte del mercado se mantiene con cierto escepticismo y permanece con cautela ante lo que podría desembocar en un incremento de la volatilidad y toma de ganancias en las acciones argentinas.

Christian Buteler, analista y asesor financiero se encuentra cauteloso de cara a la situación actual del mercado local. "Veo caro al Merval. La Bolsa local es una de las que más subió en el mundo, medido en dólares. Hasta el viernes pasado acumula un avance del 27% en dólares y dichas ganancias no han sido acompañadas por mejoras a nivel económico. Es cierto que estamos viendo recortes, aunque los mismos no son significativos después de semejantes ganancias anuales y considero que un ajuste de 6% no es significativo después de tantos avances. A modo comparativo, Brasil lleva un 3% arriba en el año después de todo lo que paso desde el punto de vista político".

Respecto de la conveniencia de vender o no las posiciones en acciones, Buteler considera que "el que está posicionado en acciones se mantiene comprado y deja correr dichas estrategias porque le siguen dando ganancias pero la mayor parte de los inversores están aguantando para tomar dicha ganancia en algún momento en las próximas semanas".

Para Buteler, en el mediano plazo los beneficios se van a ver probablemente en el sector bancario, pero no va a ser inmediato. "El flujo no va a llegar a argentina directamente ya que los fondos pueden comprar ADR argentinos y dichos capitales no llegan a la plaza local. Por eso, comprar en estos valores es jugarse mucho sobre todo cuando el mercado ya está en máximos históricos. No veo a que los inversores de afuera salgan a posicionarse en activos locales rápidamente luego de esta noticia".

Dada la elevada volatilidad, Buteler sostiene que es un buen momento para comenzar con una estrategia que apunte a dolarizar cartera y por ello los bonos son una buena alternativa. "Las Letes son otra alternativa pero pagan muy poco".

Agustín Trella, Asesor Financiero en Balanz Capital coincide con el nivel de cautela de Buteler. "Si bien en lo local estamos cerca de las elecciones y de definir si Argentina vuelve al índice de mercados emergentes de Morgan Stanley (MSCI), a nivel regional observamos un mercado que no tiene clara la tendencia que seguir y eso es un elemento a tener en cuenta al momento de armar el portfolio". Por ello me mantendría con cautela aunque si uno se sale de acciones la pregunta pasa hacia donde colocas los capitales ya que los bonos también muestran valuaciones apretadas y por ello es un momento donde hay que ser más selectivo". Trella agrega que dado el contexto actual, "tendría una postura más conservadora en el corto plazo esperando a que pase la volatilidad, posicionándome en Lebac y fondos comunes de inversión para la parte en pesos y en Letes o bonos en dólares de corto plazo y mediano plazo para la parte de la cartera en moneda dura". Respecto del mercado de acciones local, Trella agrega que "se ve actualmente un volumen más reducido y no se han notado una toma de ganancias con gran cantidad de operaciones, lo que genera mayor incertidumbre respecto de la evolución futura de los precios de las acciones".

Diego Martínez Burzaco, director de MB inversiones considera que: "si mañana ingresamos a emergentes, se puede dar el famoso comprar con el rumor y vender con la noticia aunque creo que en una visión de mediano plazo, el ingreso a emergentes es muy saludable para el país ya que es una condición necesaria para tener un mercado de capitales desarrollado y más amplio. En ese sentido, en una primera instancia los más beneficiados serán los de bienes no transables como servicios públicos y energía. Pampa Energía y Transportadora Gas del sur podrían verse beneficiadas. En segunda medida, Telecom está atrasado y finalmente los bancos".