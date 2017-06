Furia adolescente por el recital de nuevo ídolo pop

Harry Styles se hizo conocido como integrante de la banda adolescente One Direction. Desde hace no mucho tiempo ha encarado una carrera solista con tremendo éxito. De hecho, todos los tickets para su "Live On Tour", que empieza recién en septiembre de 2017 están agotados.

Por eso es que agregó 56 fechas nuevas para 2018, incluyendo una presentación en el DirecTV Arena de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, para el 23 de mayo del año que viene. Las entradas se pusieron hoy a la venta a través del sitio allaccess.com y en minutos ya presentaba el cartel de Sold Out. Los precios de las localidades, incluyendo el service charge, iban desde los $ 1000 las más económicas hasta los $ 3500 de las más caras, dependiendo de la ubicación.

Incluso las exclusivas VIP Pre Show Party a más de $ 9000 (sin la presencia del cantante) también se agotaron.

La situación explotó en las redes sociales, donde miles de adolescentes que esperaban desde muy temprano poder acceder a la página mencionada para comprar una localidad, mostraron gran enojo alegando una supuesta imposibilidad de que se agoten tán rápido, que el sitio estaba caído, y sobre todo que al mismo tiempo que ocurría este problema, se estaban ofreciendo en reventa a costos astronómicos, como los $ 18.000 que se piden para el Campo Vip o los $ 9000 para el Campo General en StubHub.

Hay que tener en cuenta que esta gira se está haciendo en estadios chicos y por eso el problema. Hechos similares se registraron en otras plazas de la región.

Los conciertos agregados para el año próximo contarán con invitados especiales como Kacey Musgraves, en las fechas que darán en Estados Unidos y Canada; Warpaint en los países asiáticos; y el cantautor estadounidense de soul y gospel Leon Bridges en Sudamérica y México.

El álbum homónimo de Harry Styles fue lanzado el 12 de mayo y llegó rápidamente a la cima de los charts alrededor del mundo. En Estados Unidos alcanzó lo más alto del Billboard 200 con la venta de más de 230.000 discos online y 193.000 CDs físicos, haciendo historia como el mayor debut de ventas semanal de un disco de larga duración para un artista masculino del Reino Unido. El disco llegó a ser #1 en más de 20 países incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, España, México, Brasil, Holanda, Bélgica, Polonia y alrededor de América Latina, el sudeste asiático y el Medio Oriente.