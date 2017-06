¿Es momento de extender el plazo en el vencimiento de Lebacs?

Hoy vencen $ 547.000 millones en conceptos de Lebacs y se espera que la tasa de interés sea mantenida en 25,5% por el BCRA de igual manera que la entidad hizo con la tasas de corredor de pases, dejándola en 26,25%. La atención no solo estará centrada en si efectivamente la tasa se mantendrá sino que también será de importancia para el mercado el monto que decidirá renovar la Lebac en esta nueva licitación mensual.

La importancia del monto de renovación es que se trata del 60% del total y casi el 69% de la base monetaria que actualmente alcanza $ 793.093 millones según datos del Banco Central. La alternativa de no renovar la Lebac en un inversor poco sofisticado y que busca poco riesgo es comprar activos dolarizados, típicamente como Letes o directamente dólares. Con lo cual, si suponemos que aquel inversor que no renueva Lebacs y busca mantener un nivel de riesgo bajo comprando dólares, el monto de renovación de este (y los siguientes vencimientos) termina siendo fundamental

Si el 10% del vencimiento actual decide no renovar sus Lebacs y pasarse a dólares, implicaría que el 7% de la base monetaria se dolarice. Si el 20% no renueva y compra dólares, implicaría que el 13% de la BM se dolarice y si un 30% no renueva y compra dólares, entonces el 20% de la Base monetaria estaría comprando dólares. Nuevamente, como sugería el Cronista en renovaciones pasadas, el hecho de que las licitaciones sea mensuales, genera mayor presión a la cotización del dólar ya que la decisión de pasarse o no a dólares recaería en un solo día (el día de la renovación).

Con lo cual, el BCRA está en una complicada situación en que vemos que se van generando un crecente y abultado stock de lebacs en cada vencimiento y el riesgo electoral o de baja de la tasa, podría desembocar en una suba abrupta en la cotización del tipo de cambio. El BCRA no quiere apurarse a la hora de generar cambios importantes en la tasa de interés, aunque de mantenerla, el stock de lebac puede continuar aumentando a la vez que genera mayor presión en el tipo de cambio en los próximos vencimientos, potenciados por la cercanía a las elecciones.

Es cierto que el inversor puede vender sus Lebacs en cualquier momento ya que cuenta con un mercado secundario sin embargo, el perfil típico del inversor en lebacs es mas bien poco sofisticado y mayormente esperaría hasta el vencimiento de la misma.

Seria una buena iniciativa que el BCRA comience a tentar a los inversores a pasarse a vencimientos de mas largo plazo y tentar a que se acerquen mas a la parte media y larga de la curva de lebacs para evitar tanta concentración de vencimientos en la parte corta de la curva de Lebacs y de esa forma, restar presión al tipo de cambio, al menos en el corto plazo.

Hacer que la curva este al menos invertida de lo que esta ahora y buscar que los capitales migren hacia plazos mas largos lograría que al menos, si diversifique el riesgo dentro de la curva de Lebacs y restaría presión al tipo de cambio. No es menor que el 60% del total de lebacs se renueven en un solo día ni tampoco que se este dolarizando el 68% de la Base monetaria, cuando el mes pasado alcanzaba el 54% de la base monetaria. Por ello, es importante que para evitar shocks en el tipo de cambio, el BCRA busque distribuir mejor los capitales dentro de los distintos vencimientos y para ello la tasa es fundamental.

De hecho, seria incluso una buena estrategia para el inversor buscar posicionarse en la parte media y larga de la curva de lebacs, buscando lockear tasa en la actualidad a sabiendas que lo que se viene en los próximos meses es un proceso de baja de tasa de interés, luego de los buenos datos de inflación. Quizá no sea este el mes de inicio de baja de tasas aunque no le quedan muchos meses mas hacia adelante en que se mantenga la tasa en estos valores y por ello, lockear tasa en la actualidad no seria una mala estrategia.

El inversor podría verse beneficiado de alcanzar mejores tasas y el BCRA podría distribuir mejor sus vencimientos. Sería un win win solo falta que se aliñen los planetas y comience a suceder y ello es responsabilidad mayormente del BCRA.