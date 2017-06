Aceleran la participación público-privada para rutas, ingresos a puertos y trenes

Hasta el momento las licitaciones bajo el paraguas de Participación Público Privada (PPP) las viene realizando el Ministerio del Interior vía el Procrear. Sin embargo, ahora es el Ministerio de Transporte el que prepara una cantidad de licitaciones bajo el modelo PPP que van desde rutas concesionadas, pasando por ferrocarriles, accesos portuarios y hasta la ampliación de una terminal marítima.



Así lo dejó en claro el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien el viernes pasado anunció que en julio comenzará el proceso de relicitación de 5500 kilómetros de rutas nacionales mediante el PPP, por

$ 70.000 millones y con un plazo de ejecución de cuatro años.



Dietrich pasó por el Salón del Automóvil en la Rural para presentar ante los presidentes de las automotrices y los concesionarios de 0km el Plan Nacional de Transporte e Infraestructura y ahí detalló varias etapas a realizarse.



En lo que respecta a Vialidad, desde la cartera explicaron que "inicialmente se van a intervenir 5300 km de rutas. Se construirán 1300 km de autopistas con este sistema y 4000 de rutas, distribuidores y viaductos, invirtiendo $ 70.000 millones". Entre las rutas que saldrán a licitación figuran la ruta 3 hasta Bahía Blanca y la red de accesos al puerto; la ruta 5 hasta Santa Rosa, La Pampa; la 7 hasta Mendoza; la 8 hasta Villa Mercedes, San Luis; la 9 hasta Córdoba, la 19 en Santa fe y Córdoba; Rufino-Rosario, la 34; y Rosario-Ceres, la 226, entre otras.



"En julio arrancamos con el primer paso que son los data room, proceso en el que se revisan los anteproyectos con especialistas y potenciales interesados. funciona como canal de participación ciudadana en la confección de los pliegos antes de su publicación para mejorar su calidad técnica. En octubre, se harían las licitaciones".



Respecto a la decisión de licitar algunos tramos vía PPP, Dietrich explicó a El Cronista que "tiene que ver con la posibilidad de utilizar peajes y el fondo vial, porque con uno solo de esos incentivos no lo podes hacer".



Los peajes traen aparejada la eterna discusión de que siempre construyen primero las cabinas y después empiezan las obras en los caminos. Frente a esto, Dietrich aclaró que "los peajes estarán concentrados exclusivamente en las autopistas, y donde no los hay recién van a a aparecer cuando se terminen las obras".



La intención del ministro es continuar con esta herramienta de participación público-privada y anunció que la utilizará para otras licitaciones. Así, en la misma presentación en La Rural adelantó que las terminales portuarias en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires también se verán beneficiada por los PPP.



"Vamos a licitar los accesos a los puertos de Rosario y de Bahía Blanca, son dos obras que estimamos en un costo de alrededor de $ 20.000 millones y se realizarán vía participación pública privada".



Otra terminal que se verá beneficiada será la de Buenos Aires, para la cual Dietrich adelantó que están preparando el lanzamiento de una licitación para la construcción del Nuevo Puerto de Buenos Aires, por alrededor de u$s 2000 millones.



Dietrich tiene bajo su mando las políticas públicas del nodo carretero y vial, donde licitará rutas, marítimos, donde hará lo propio con los accesos a las terminales y también el ferroviario.



En ese tramo, el PPP será utilizado para relanzar la línea Roca con la mirada puesta en Vaca Muerta.



"Para diciembre, vamos a estar lanzando la licitación vía el modelo de participación público-privada para el tren Roca que va a Vaca Muerta".



La línea que une Buenos Aires con Neuquén tiene 1300 kilómetros de vías. "Este tramo es una obra por u$s 530 millones y va a ser fundamental para el complejo petrolero", dijo Dietrich.