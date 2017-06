Macri y Sampaoli, mucho fútbol, poca política

La reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo el viernes en Olivos con Jorge Sampaoli se confirmó el jueves por la tarde, luego de que el entrenador del seleccionado argentino de fútbol aceptara la invitación. Sorprendió en un principio el "Sí" de Sampaoli, por haber mostrado afinidad con el kirchnerismo en más de una declaración. Pero Daniel Angelici, presidente de Boca y quien gestó la llegada del DT santafesino a la Selección, fue el que ideó el encuentro, al que también se sumó "Chiqui" Tapia, mandamás de la AFA. Como sucede en las mejores familias, en el almuerzo casi no se habló de política para evitar rispideces, y la charla giró alrededor del fútbol y de la historia de vida del invitado.El agasajo por el Día del Periodista organizado por Adeba, la entidad que nuclea a los bancos nacionales, le permitió a su todavía flamante presidente, Jorge Brito (hijo), mostrarse muy bien rodeado. Además de representantes de medios gráficos y audiovisuales, también hubo una importante presencia de accionistas y directivos de sus principales entidades. Entre los que dieron el presente en La Mansión del Four Seasons, se vio a Javier González Fraga, titular del Banco Nación, y Eduardo Escasany, del Grupo Financiero Galicia (en la foto junto al anfitrión). También estuvieron Eduardo Elsztain (Hipotecario); Roberto Domínguez (BST); José Luis Pardo (Mariva); Juan Nápoli (Banco de Valores); Sergio Grinenco y Daniel Llambías (Galicia); Gregorio Goity (ABE); Rubén Iparraguirre (Patagonia); Marcos Prieto (CMF); Claudio Cánepa (Banco de San Juan); Jorge Bertero (Meridian); Carlos Badaldúa (Comafi) y Juan Basco (Finansur).Rafael y Felina Rivero están juntos hace 43 años, pero nunca habían formalizado la relación. Lo hicieron ahora y nada menos que con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como juez de paz. Los vecinos del Barrio 20 a Larreta, que sabe de bodas (su mujer Bárbara Diez es wedding planner y él solía acompañarla a los eventos):"Estoy acá porque me encantó su historia de amor desde el primer momento en que los conocí; el otro día estuve en el barrio y tuve miedo que Rafa saliera corriendo asustado, después me di cuenta de que eso no iba a suceder porque él está muy enamorado", bromeó el jefe porteño durante la unión de Rafael Rivero, de 65 años, y de Felina Arroyo, de 75. "¿Por qué no se casaron hasta ahora?", les preguntó hace un tiempo atrás Rodríguez Larreta en una visita a la casa del ahora matrimonio legalizado. "Si fuera por mí, ya me hubiera casado hace rato –le contestó él–, pero la que no quiere es Felina. Por ahí usted me puede dar una mano y la convence". Y Larreta le dio la mano: "Felina, si aceptás, los caso yo". Y los casó.El jueves 15, como todos los años, la Asociación "Make a wish" organizó su cena de gala. De riguroso smoking estuvieron el Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, y su esposa Carla Musso junto con los anfitriones Guido y Mónica Parisier. También estuvo Luciano Laspina, precandidato a diputado nacional en Santa Fe y presidente de la comisión de Hacienda en el Congreso junto al presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y Juan Napoli, presidente del Banco de Valores SA.Tal vez cansados de los hits del verano, del Despacito de Luis Fonsi y otros éxitos pegadizos, los equipos K de la flamante Unidad Ciudadana iniciaron una convocatoria poco usual: "Estamos armando la banda de sonido para el martes en spotify. ¿Nos ayudás?Mandanos lo que te gustaría escuchar y hacemos una lista para todos y todas. ¡Una sola consigna, pongamos temas nuevos!" se pidió en Facebook y vía whasapp para el acto de mañana. Es que el horario formal será a las 14 pero está previsto que a partir de las 11 los militantes vayan entrando a la cancha de Arsenal.Casi en simultáneo al almuerzo de Macri y Sampaoli en Olivos, en Pilar los principales dirigentes nacionales, provinciales y municipales del PRO participaban del Consejo Nacional del partido. Allí se diseñó la estrategia electoral con vistas a las elecciones, pero en los hombres que asistieron se empezaba a palpitar con ansiedad la actividad posterior a la cumbre. Sucede que el tradicional "picado" de Olivos de los miércoles se repitió el viernes, en versión extendida, ya que alcanzó a funcionarios de todo el país. El jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio fueron las principales caras del Gobierno nacional, pero también jugaron, entre otros, el ministro de Economía Hernán Lacunza, el ministro de Seguridad y Justicia porteño Martín Ocampo, y los intendentes de Pilar y Tres de Febrero, Nicolás Ducoté y Diego Valenzuela, respectivamente. No estuvo, esta vez, el anfitrión, el presidente Macri.