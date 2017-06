Comienzan las negociaciones del Brexit en Bruselas

En el cuartel general de la Comisión Europea en Bruselas comienzan hoy las negociaciones para la salida británica de la Unión Europea (UE), casi tres meses después de que la premier Theresa May invocara el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y así iniciara un plazo de dos años para lograr un acuerdo.



El ministro británico David Davis, designado por May para dirigir este proceso del Brexit, lidera un equipo que se reunirá con el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, para acordar la estructura de las negociaciones.



"No estamos dando la espalda a Europa. Queremos una nueva asociación profunda y especial con nuestros aliados y amigos más cercanos", afirmó Davis.



Entre los temas clave a definir están la factura del Brexit que deberá pagar el Reino Unido a la UE; el futuro de los británicos que viven en la UE y de los europeos que residen en Reino Unido; los movimientos migratorios futuros entre ambas partes y cómo será su relación comercial después del divorcio. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará este jueves y viernes en la capital belga también se abordarán estas negociaciones del Brexit.



Mientras tanto, en Londres aún no está definida la nueva conformación del gobierno británico, que tras los comicios del 8 de junio dejó al Partido Conservador de May sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario –negocia una coalición con los conservadores de Irlanda del Norte– y sin la posibilidad de imponer lo que la premier impulsaba como una salida dura del bloque de la UE.