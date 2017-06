Santos encabeza investigación por atentado en Bogotá

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al frente de las investigaciones por el ataque terrorista que el sábado dejó tres muertos y nueve heridos en un centro comercial de Bogotá, dijo que hay tres hipótesis sobre los autores pero se abstuvo de revelarlas para no entorpecer las pesquisas.

El mandatario afirmó que no cederá ante extremistas o cobardes que no quieren la reconciliación del pueblo colombiano, mientras mañana se inicia la última fase de entrega de armas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual firmó un acuerdo de paz con el gobierno en noviembre pasado.