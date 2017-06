Rodríguez negó ser emisario de De Vido

El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez aseguró que no fue "emisario" ante Odebrecht del ex ministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido, ni pidió coimas, como declararon ejecutivos de la empresa que están presos en Brasil, investigados por sobornos en Argentina.

Rodríguez afirmó que "nunca fue emisario de ningún ministro. Ni de De Vido, ni de nadie" y reconoció que solamente "trabajaba para la compañía", en un reportaje que publicó ayer el diario La Nación.

"Hasta por una cuestión de tiempos no es posible" lo que dicen los brasileños, señaló Rodríguez y estimó que quienes lo delataron "me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidos".

En su defensa, el empresario denunció que con él "quieren armar un circo, metiéndola hasta a Susana Giménez", su ex pareja, y consultado sobre quién estarían encubriendo respondió que "no importa. Incluso hoy sigo representando a personas importantes y teniendo reuniones con el actual gobierno".

Rodríguez negó enérgicamente haber actuado en nombre de De Vido para pedir coimas y aseguró no conocer a los "arrepentidos" brasileños Hilberto Mascarenhas y Marcio Faria. El empresario, además, explicó que "los proyectos por gasoductos, el soterramiento del Sarmiento y el de la planta (AySA) ya los tenía Odebrecht cuando yo empecé a trabajar para la empresa" que fue "en 2010 o 2011, por ahí".