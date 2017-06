¿Se pinchó el bitcoin?

Todo lo que sube, vuelve a bajar... Y ahora le tocó al bitcoin. La criptomoneda causó furor en las últimas semanas entre los inversores y alcanzó la marca de los u$s 3000 pero desde el jueves pasado ha comenzado a desplomarse hasta quebrar los u$s 2500.



Incluso los analistas anticipan que esta será su peor semana en la historia. ¿Qué pasó? Esta moneda virtual se caracteriza por su volatilidad y la semana pasada se vio arrastrada por el derrumbe que tuvieron las tecnológicas en Wall Street.



Pero además, a fines de mayo se presentó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley titulado "Ley de Combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Falsificación de 2017", que puede estar poniendo nerviosos a los inversores. El proyecto de ley trata de incluir monedas digitales dentro de la categoría de instrumentos monetarios con el fin de aumentar la supervisión reguladora.



En esa línea, los analistas de Morgan Stanley escribieron en un informe el miércoles que el bitcoin necesita la aceptación y la regulación del gobierno para seguir subiendo.



Al día siguiente redoblaron la apuesta y emitieron en un comunicado: "La rápida apreciación de Bitcoin y otros es algo sorprendente a la luz de algunos desarrollos que aparentemente habrían ejercido una presión a la baja sobre la moneda". El banco de inversión hizo así referencia a un reciente rechazo de la SEC de la creación de un ETF de Bitcoin. "‘Sus valores son demasiado volátiles y demasiado difíciles de utilizar para el pago de la mayoría a considerar las monedas", agregaron.



En paralelo, uno de los analistas técnicos de Goldman Sachs, Sheba Jafari, envió una nota a principios de la semana pasada diciendo que el bitcoin estaba a punto de un cambio de tendencia.



Junto con otras criptomonedas, como el ethereum, el ripple, el litecoin, el dash y otras, tendrían una circulación superior a los u$s 100 mil millones. Esto hace que crezca con fuerza el debate acerca de la escala de estas monedas.



La debilidad en el precio de bitcoin también comenzó después de que el mercado digital Coinbase experimentó una interrupción el lunes debido al alto volumen de operaciones. La interrupción prosiguió a una serie de problemas recientes de desempeño que han frustrado a los usuarios.



Coinbase dijo el viernes pasado en su sitio web que está investigando los problemas con los tiempos de carga, y que los clientes "quizá no puedan cargar o iniciar sesión en el sitio web durante este tiempo".



Otro mercado, Bitfinex, tuiteó el martes que estaba bajo ataque DDoS, planteando dudas sobre la seguridad de usar criptomonedas. El año pasado, hackers robaron 65 millones de dólares de Bitfinex.



Los seguidores de Bitcoin han apuntado a muchos otros factores que pueden estar contribuyendo al mal desempeño de esta semana, como el alza en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana.



"La caída coincidió con el cierre de millones de dólares en posiciones largas en OKCoin, uno de los principales mercados apalancados de bitcoin, un desarrollo que probablemente exacerbó la caída", escribió CoinDesk, empresa de investigación de criptomonedas.