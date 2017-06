Defienden fallo contra cobro de Ganancias a los jubilados

El presidente de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, ratificó que a criterio de ese fuero "es inconstitucional" que los jubilados paguen impuesto a las Ganancias.

Herrero alegó que los jubilados "no realizan ninguna actividad, no se configura ningún hecho imponible que genere una obligación tributaria, de manera que es inconstitucional a nuestro criterio obligarlos a tributar (el impuesto a las Ganancias), más allá del salario que perciban".

"Hay dos sentencias que hemos dictado, el caso (Leonardo) Calderale, y ahora el caso Calderón, el segundo fallo que se publicó esta semana", indicó.

El camarista, en declaraciones radiales, que en este segundo fallo "ratificamos esta doctrina (que) los jubilados, según la Sala II no deben pagar Ganancias porque no son trabajadores".

"Ahora se aumentó el mínimo imponible, disminuyó la cantidad de jubilados afectados, pero mañana puede disminuir el mínimo imponible, achatarse, y el problema se agrava", advirtió.

En ese marco, enfatizó: "Nosotros solucionamos de cuajo este problema declarando inconstitucional este impuestos a los jubilados".

"Nosotros en defensa del salario de los jubilados como siempre lo hemos hecho, hemos pensado que esta disminución confiscatoria afecta garantías constitucional y así lo hemos resuelto", justificó.