La CNV comienza a reformar el mercado doméstico a través de resoluciones

En las próximas semanas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) permitirá el funcionamiento de la banca privada en Argentina. El directorio del organismo redactará una Resolución General que aprobará el ingreso de los bancos de inversión privados al mercado local, bajo la figura de "asesor global de inversiones".



Este cambio ya estaba propuesto en la reforma a la Ley de Mercado de Capitales enviada por el oficialismo en noviembre del año pasado pero, ante la demora de la Cámara de Diputados en tratar el proyecto, la CNV decidió habilitar el ingreso de la banca privada con una medida administrativa.



Desde hace varios años, los asesores de inversión privados realizaban una actividad que en Argentina era considerada ilegal. En consecuencia, estos actores no desaparecieron del mercado local pero tuvieron que mudarse a los países vecinos. La mayoría de ellos, de hecho, trabaja desde Uruguay. Ahora, podrán volver al país pero deberán trabajar con un agente de bolsa –o Agente de Liquidación y Compensación (Alyc), según la nueva normativa– aunque no estarán obligados a operar siempre con el mismo.



El presidente de la CNV, Marcos Ayerra, ya había adelantado esta decisión a mediados de mayo, en el lanzamiento de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Ahora, se prevé que la resolución esté firmada dentro de las próximas 4 semanas. En el mercado, respirarán aliviados al saber que la banca privada no podrá trabajar por su cuenta, ya que había cierta preocupación al respecto: "Esta gente vende productos de inversión extranjeros, salvo que estén ligados a los Alyc. Si la resolución de la CNV va orientada a que su actividad esté asociada al trabajo de los Alyc, sería una forma de proteger al mercado local", comentaron.

Prohibirán el "reboleteo"

La CNV prepara otra resolución para transparentar la operatoria en el mercado y prohibir que un Alyc canalice todas sus operaciones a través de otro, ya que no permite que al ente regulador monitorear en tiempo real las transacciones. En la jerga, esto se conoce como "reboleteo". Fuentes de la CNV lo explicaron de la siguiente manera: "Un agente envía las órdenes de todos sus clientes para que las ejecute un colega, por una cuestión de comodidad. Eso no está mal pero lo que sucede es que el segundo Alyc no procesa las órdenes una por una, sino todas juntas, como un paquete. Entonces, solo podemos ver una gran orden en tiempo real y recién al final del día sabemos quién operó en realidad".La idea de la resolución es evitar que esas órdenes masivas impacten de forma negativa en el precio de papeles que tienen muy poca liquidez. Eso fue lo que sucedió en los primeros días de junio con la acción de Petrolera del Cono Sur, que ganó un 653% sin ningún hecho relevante que lo justificara. Como resultado, la CNV interrumpió transitoriamente la oferta pública de la especie. Al día de hoy, el ente regulador ya sabe cuáles fueron los Alyc que operaron mediante esta estrategia y se encuentra haciendo las averiguaciones correspondientes."Muchas veces, estos movimientos especulativos surgen de un foro de bolseros donde aparece un rumor. En acciones con mucho free float, esos trascendidos no generan movimientos bruscos pero en papeles más chicos, si unos pocos inversores se lo creen y salen a comprar o a vender, la cotización se ve afectada", explicaron.