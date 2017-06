El dólar volvió a los $ 16, pero la City no cree que se trate de un piso

El dólar arranca una semana corta por encima de la barrera de los $ 16, gracias al salto que dio en las últimas dos ruedas, un avance que sorprendió incluso a operadores y corredores de cambio. El tipo de cambio subió 17 centavos en dos días, suma que alcanzó para coronar la primera suba semanal después de tres semanas de bajas consecutivas.



El ascenso calculado de lunes a viernes fue de 13 centavos, dejando el cierre del dólar mayorista a $ 16,04. En cuanto a las pizarras, el billete terminó a

$ 16,25 para la venta



Sin embargo, en la City no se habla de un nuevo piso en $ 16. Las fuentes consultadas creen que se trató tan solo de compras puntuales que, ante una oferta magra, provocaron la suba del dólar. La clave será a qué valor los exportadores están dispuestos a vender sus divisas.



"No hablaría de un piso, sino más bien de un precio de referencia. Un valor alrededor del cual girará el tipo de cambio a partir del mes que viene", opinó Alfredo Oubiña, de Oubiña Corredor de Cambio.



Por su parte, Gustavo Quinatana de PR Corredores de Cambio, consideró que $ 16 será el piso pero para los próximos diez días. "No esperaba un rebote de esta magnitud, en tan solo dos días. Eso habla de lo chico e inestable que es el mercado de cambios local. Tiene poca profundidad y poca liquidez y cualquier operación grande de un lado o del otro modifica la tendencia", detalló Quintana.



En cuanto al movimiento que provocó el cambio de rumbo, Oubiña comentó que el viernes la jornada "arrancó pesada, como todos los días, por debajo del rango de $ 16, y pasado el mediodía apareció una orden de compra importante, de energía, que involucró a varios bancos y le cambió el perfil al mercado, lo puso mas tomador". Según calculó, la orden rondaba los u$s 100 millones "y eso fue lo que le cambió la cara".



Por el lado de la oferta, escasearon los dólares. Tal como describió Fernando Izzo de ABC Cambios en su informe diario, "es poca la oferta de exportadores cerealeros, dado que los precios de la soja se mantiene a bajos niveles (u$s 343) "y los operadores de esas empresas esperan mejor momento para liquidar sus divisas".



El viernes el volumen del spot se recuperó, se acercó a los u$s 500 millones.



"Los bancos, teniendo en cuenta los días hábiles por delante, hicieron negocios de swaps cambiarios para el lunes (por hoy) y miércoles por medio de compra-ventas de la divisa, para tomar y colocar fondos en pesos, por u$s 77 millones, teniendo en cuenta que el call money sigue manteniéndose en 25,5%. También tuvieron en cuenta para este negocio que el miércoles el Banco Central licitará Lebac cuya última tasa fue de 25,5%", señaló Izzo.



Para los próximos días Quintana recordó que el peso estará pedido, ya que estacionalmente se necesitan para el pago de vencimientos impositivos, aguinaldos y gratificaciones, y dijo que, en algunos casos, también se da inicio a las vacaciones de invierno. "Eso acentúa la demanda de pesos y que se realicen desarmes de posiciones", añadió.