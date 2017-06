Defensa de Competencia citó a Prisma por su plan de desinversión

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en el marco de la investigación de oficio por presunto abuso de posición dominante, citó a Prisma a una audiencia el 29 de junio a las 15 horas para que informe el alcance de las cláusulas estipuladas en el compromiso de desinversión presentado por la empresa, y para que especifique el esquema operativo para su cumplimiento efectivo. Según pudo saber este diario, la cédula llegó el viernes y si para la CNDC la propuesta es correcta, entonces se aprobará.



Los 14 bancos dueños de Prisma exigen que la CNDC apruebe la fusión de Visa con Banelco para poder vender la compañía, que está valuada entre u$s 1500 y u$s 2000 millones.



Prisma licitará un estudio jurídico, una consultora (BCG ya estuvo trabajando con ellos) y un banco de inversión, donde se postulan varias entidades internacionales dueñas de Prisma que a su vez tienen banca de inversión. Desde ya, sería extraño otorgárselo a uno de ellos y lo más lógico sería que fuera para una de las firmas tradicionales, que quieren quedarse con el deal, ya que el 1% sobre la venta significa un gran negocio.



Adquirentes de Brasil como Cielo son firmes candidatos, como así también fondos estratégicos de los Estados Unidos, como el caso de Advent.



Claro que para que la desinversión se lleve a cabo no debe aprobarse la nueva Ley de Tarjetas, que se tratará a fin de mes en el Senado. Para el presidente de la comisión de Industria y Comercio del Senado, Alfredo Luenzo, la gradualidad de los cuatro años para la baja de las comisiones en un exceso, por lo que pretende hacerlo de inmediato, aunque en el Gobierno recalcan que una baja de aranceles en forma tan drástica complicará el ingreso de nuevos competidores: "Si empezás a regular por debajo en forma violenta los aranceles, las tasas de interés y los plazos de pago, generás una barrera de entrada para que arriben nuevos competidores, en un mercado que ya de por sí es poco maduro".

Reunión con el BCRA

El viernes la cúpula de los banqueros nacionales de Adeba se reunió con el Banco Central, ante quienes se quejaron por la competencia desleal de Mercado Libre, que fue justamente uno de los tres que denunciaron a Prisma por posición dominante, junto a Garbarino ya la Cámara Argentina de Comercio. "Prepárense para competir", fue el mensaje que les trasladaron desde el Central. "Pero entonces que sea en igualdad de condiciones en cuanto a regulación", pidieron los banqueros."El BCRA está trabajando para flexibilizar normas antiguas y poder tener un sistema financiero más dinámico", detalló uno de los asistentes al meeting, que duró tres horas.