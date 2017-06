El nuevo canciller Faurie debuta en la OEA con reclamos contra Venezuela

El flamante canciller Jorge Faurie asistirá desde hoy a la 47 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que prevé enfatizar la condena argentina a la situación política y social que atraviesa el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro e insistir en la liberación de los presos políticos y el llamado a elecciones para todos los cargos.



Faurie está dispuesto a "acentuar la expresión de preocupación" –una frase que sugieren en el Palacio San Martín– para contentar las expectativas de la Casa Rosada y tomar distancia de su predecesora, Susana Malcorra, que mantenía notables diferencias con los principales asesores del presidente Mauricio Macri sobre cómo abordar la crisis en el país caribeño.



Tras dejar el cargo, Malcorra había reconocido criterios distintos con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el manejo de la crisis en Venezuela, para la cual el entorno presidencial, al inicio del actual gobierno, exigía una estrategia más dura. La canciller había sugerido una acción moderada con vistas a no perder el voto de Caracas para su candidatura en la ONU.



Faurie hará su debut en una cumbre internacional, tras haber jurado en el cargo el lunes pasado. Mañana, frente al secretario general, Luis Almagro, y el resto de los jefes de delegaciones, tendrá oportunidad de insistir en el respeto a la democracia, la independencia de las instituciones del Estado y la defensa de las libertades individuales, que considera lesionadas en Venezuela.



Según supo El Cronista por altas fuentes de su entorno, Faurie considera que los derechos humanos están "gravemente afectados" por los enfrentamientos entre facciones y la falta de alimentos y medicamentos, por lo que insistirá en que el gobierno de Maduro defina un cronograma electoral "integral".



Luego de su participación en la asamblea, Faurie se trasladará a Nueva York para asistir a la sesión del Comité Especial sobre Descolonización de la ONU. Allí tendrá la chance de cruzar palabra –y tal vez, saludo- con los representantes del gobierno de las Islas Malvinas, no reconocidos por el Gobierno argentino.



En el Palacio San Martín se encendió una alarma al conocer que Canadá se podría manifestar en favor de la autodeterminación de los kelpers, algo que perjudicaría el acompañamiento absoluto que la Argentina ha tenido en los últimos años en la materia. "Hemos insistimos con Canadá en su vinculación regional, y esperamos que se comporte", advirtieron fuentes del ministerio.



En los últimos días, la nueva conducción de la Cancillería ratificó la vigencia del comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016, con el que la Argentina y el Reino Unido dieron por reanudadas las conversaciones en una gama de temas, que incluye la posibilidad de incrementar los vuelos del continente a las islas, el intercambio de información sobre los cotos de pesca o la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, los isleños han manifestado su preocupación a las autoridades de la embajada británica en Buenos Aires por la falta de avances en el puente aéreo. A su juicio, el Gobierno demora cualquier tipo de negociación que potencia el vínculo aéreo con el continente. En Balcarce 50 evitan polemizar y dicen que es un tema "para buscar a futuro coincidencias".



"Los isleños subrayan esto o aquello, pero esto no es undertaking donde uno lleva la cosa y el otro nada", explicó una altísima fuente a este diario. Los kelpers buscan contar con información actualizada sobre el estado y la ubicación de los cardúmenes en el Mar Argentino, de modo que puedan tasar y otorgar licencias de pesca a buques extranjeros. El Gobierno, en cambio, insiste en preservar los recursos y evitar las concesiones irregulares, aunque deja la puerta abierta a la exploración de los recursos de la plataforma marítima, con la advertencia de que eso no genere perjuicios.