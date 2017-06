CFK se lanza y Randazzo arma listas pero todavía insisten con la unidad

Llegado el momento todos cantarán el "Todos unidos triunfaremos" de la marcha peronista pero, tal vez, no represente la realidad. Mientras Cristina Fernández de Kirchner afina los detalles de su acto de mañana para el lanzamiento de su Unidad Ciudadana (si lo es de su candidatura a senadora es un secreto guardado bajo el tradicional recelo K), Florencio Randazzo dedicará los siguientes días a afinar las listas distritales con su tropa, bajo la hipótesis de competir en las PASO justicialistas. En paralelo, hoy el histórico mandamás de José C. Paz, Mario Ishii, presentará su "Lealtad y Dignidad" en su terruño, el espacio con el que plantea competirle al ex ministro en las primarias. Por su parte, como si fuera poco, Guillermo Moreno confirmó ayer que también presentará una boleta propia en el PJ bonaerense.



A pesar de la dispersión, si bien hay quienes aún auguran una confluencia antes del 24, plazo legal para el cierre de las listas, desde cada bando coinciden hoy en un misma cosa: el "enemigo" es el gobierno de Mauricio Macri. "Vamos a dejar de hablar de internas, nos vamos a concentrar en dar a conocer nuestra plataforma de 15 puntos", anticipan desde el cristinista Instituto Patria. A través deTwitter, órgano de difusión de la doctrina randazzista, el propio ex ministro apeló a la lógica de apuntar a la Casa Rosada, en una serie de tuits con los que reafirmó su precandidatura: "Somos la opción para no repetir los errores del pasado y superar la angustia del presente. Nada nos detendrá".



Mientras todos los caminos conducen a las internas, nuevas voces peronistas resonaron ayer auspiciando la unidad. El intendente de Resistencia, Jorge Capitanich (que como ex jefe de Gabinete cristinista le habría llevado la idea de no excluir al PJ a la ex mandataria) no descartó una eventual confluencia en los próximos cinco días: "Todo es posible hasta el próximo 24 de junio, hasta las 0 horas". Y aportó una estrategia: que compartan boleta de senadores y se juegue una interna para la de diputados.



Desde la vereda de enfrente, en medio de rumores de seducciones para cambiar de bando, el intendente de San Martín, el randazzista Gabriel Katopodis reconoció, en radio Mitre, que para el peronismo "era mejor ir con una lista y no divididos en dos listas" para "ganarle al oficialismo".



Incluso el siempre polémico ex Secretario de Comercio, que presentará una lista de "La Néstor Kirchner" para enfrentar a Randazzo, no descartó aún la unidad: "Vamos a hacer todos los esfuerzos para concretar una lista de unidad. No perdemos las esperanzas", sostuvo Moreno a radio Cultura.



Saliendo del meollo, a la presentación de Ishii de hoy le seguirá mañana la de la ex Presidenta en el estadio de Arsenal de Sarandí, con una capacidad de 28.000 personas, cuna del fallecido Julio Grondona. Teniendo en cuenta la tradición K, que dicta que las candidaturas se oficializan en La Plata, sigue siendo un misterio si habrá o no revelación. Incluso en los últimos días tomó fuerza la idea de que Cristina Kirchner, si finalmente ocurre, no se postule a senadora sino a diputada, donde podría comandar un bloque más ameno que volver a sufrir la soledad en el Senado que padeció durante el fin del menemismo. Muchos misterios aún y pocos días para revelarlos.