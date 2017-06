Amazon compra una alimenticia

Amazon, la empresa minorista por Internet más grande del mundo, anunció la adquisición de la firma de alimentación Whole Foods por u$s 13.700 millones incluyendo deuda. La oferta de u$s 42 por acción representa una prima del 27% en base al cierre bursátil del jueves pasado. Las compañías dijeron que Whole Foods, una cadena de supermercados especializada en comida orgánica, continuará operando sus tiendas bajo la marca Whole Foods Market, según la agencia Reuters. Además, John Mackey permanecerá como su presidente ejecutivo y la sede de Whole Foods Market permanecerá en Austin, Texas. Amazon y Whole Fo ods esperan cerrar el acuerdo durante el segundo semestre del este año.