El mundo de los negocios

Banco digital

Educación

Capacitación

Fragancia

Sustentabilidad

Filarmónica

Seguros

Conferencia

Curso

Unidad móvil

Feria

Real estate

Planta

Tapas

Aniversario

Openbank se convirtió en el primer banco español 100% digital. La entidad, filial del Grupo Santander, ofrece a los clientes una completa cartera de productos y servicios a través de una web y una aplicación móvil totalmente rediseñadas. Es una de las primeras entidades financieras del mundo que utiliza una infraestructura de TI basada en la nube. Ofrece una completa gama de productos (ahorro, préstamos, hipotecas, inversiones) con un servicio personalizado de atención al cliente 24x7 todo el año.Alliance One Tobacco Argentina y British American Tobacco Argentina junto a la Fundación Vamos a Andar, llevan adelante el programa Brazos Abiertos. En el municipio de Chicoana, Salta y en Monterrico, Jujuy, el programa llega a más de 3000 niños de 7 escuelas primarias y 4 secundarias, quienes reciben capacitación y actividades especiales que favorecen la articulación del pase de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad y al mundo laboral.La Fundación Gas Natural Fenosa organizó entre el 12 y el 16 de junio el Viaje de Formación y Negocios con quince empresarios pymes argentinos en Barcelona y Sabadell. Se trató de la undécima edición del viaje, iniciativa que se enmarca dentro del Programa Primera Exportación, que tiene como objetivo facilitar la exportación a las pequeñas y medianas empresas, mejorar su capacidad de asociarse y ofrecer formación, asesoramiento y seguimiento. Este año, las empresas que participaron de la beca son Theia Argentina, Química Sigma S.R.L., ArqRubio, Cabaña Piedras Blancas S.R.L., Consorcio de Alimentos Gourmet, Grifería Roddex S.A., Gamafil Argentina S.A., Investigaciones y Desarrollos Argentinos S.R.L., Tarifar, TLogística, Moto Mecánica Argentina S.A, Nueva Vida, Alfonso Sabbatini e hijos S.R.L., SMS Tejidos de nuestra tierra y Aptar Argentina S.A. Más información en primeraexportacion.com.ar.Active Cosmetic de Padoc S.A. presenta la nueva fragancia de su línea BOOS: Intense Night. Se trata de un perfume amaderado para hombres. Lima y menta se fusionan en un corazón de cardamomo y geranio para finalizar con vetiver tonka y ámbar.El Grupo L’Oréal consolida su liderazgo en la gestión de un modelo de negocio sustentable en la industria de la belleza con la presentación de su Reporte de Sustentabilidad 2016, a través de una plataforma online en la que comparte los avances en la innovación y la producción sustentable. En 2016, recibió la nota alta de triple "A" en cada una de las tres calificaciones que otorga la CDP (Organización Internacional Independiente) en temas prioritarios: protección del clima, gestión sustentable del agua y lucha contra la deforestación. Solo dos empresas de las 3000 evaluadas en todo el mundo obtuvieron dicha calificación.La Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires anuncia la gira de la Filarmónica de Zagreb en ocasión de la celebración del Día Nacional de la República de Croacia y vigésimo quinto año de establecimiento del relaciones diplomáticas entre la República de Croacia y República Argentina. En su primera visita en la Argentina, tendrá tres conciertos: el primero en la Usina del Arte el 22 de junio, a las 20.30. Dos días después, se presentará, a las 22, en el Teatro San Martin de Tucumán y el 27 de junio lo hará a las 20.30 en el Teatro El Círculo de Rosario.Meridional Seguros participa del 8º Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. La compañía está presente en calidad de expositor, con un stand exclusivo en el que promociona sus productos y servicios. Además de comunicar las bondades de sus coberturas, la aseguradora propone juegos interactivos a sus visitantes, a través de los cuales pueden ganar premios, difunde consejos sobre seguridad vial y manejo seguro, y presenta su patrocinio a Matías Milla, piloto del equipo Toyota Gazoo Racing en la temporada 2017 del Súper TC2000.El profesor Tihomir Ancev, especialista internacional en el tema de cuentas ambientales, brindó el último viernes una conferencia en la Facultad de Agronomia de la UBA, organizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino Australiana (AusCham), el Australian Studies Centre de Universidad ORT Uruguay y la Cátedra de Economia General de la carrera. Las cuentas ambientales son un sistema de cuentas nacionales (análogo a los que usan los bancos centrales para computar el crecimiento del país, PBI, etc) pero que toma en cuenta el uso que el país está haciendo del capital natural. Más en sydney.edu.au.El Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E) recibió en Buenos Aires, al catedrático experto en políticas públicas, Dr. Carles Ramió Matas, vicerrector de la Universidad Pompeu Fabra, quien dictó en sus instalaciones el curso intensivo sobre "Estrategias institucionales y organizativas para la reforma de la administración pública". El I+E es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada al análisis económico, al estudio de las políticas públicas y a la educación.Bombicino Diagnósticos incorporó a su parque automotor una nueva Unidad Móvil de Salud, desarrollada para brindar sus servicios para empresas. Su espacio interior y una adecuada distribución permiten disponer de confortables consultorios, que complementados con tecnología y equipamiento técnico de última generación, facilitan la atención de varios pacientes de manera simultánea, con óptimos estándares de calidad y en muy breves periodos de tiempo.El próximo sábado y domingo se realizará en China Town Tigre (calles Bartolomé Mitre y Vivanco, junto al Parque de la Costa) la segunda edición de Little Japan. Una feria japonesa, donde exponen artesanías, gastronomía, Origami, yukatas, libros, ohashi, sahumerios, anime, kumitate, kokeshi. También se presentarán exhibiciones y talleres de tambores japoneses, reflexología, taller de dibujo manga, cosplay, karaoke entre otras actividades. El evento se llevará a cabo entre las 12 y las 18, con entrada libre y gratuita.Grupo ZAG lanza la tercera etapa del complejo Solares de Moreno. Ubicado en la zona sur de la ciudad bonaerense de Moreno y proyectado con un espíritu de barrio cerrado, dispone de departamentos de 2 y 3 ambientes donde en planta baja poseen un patio individual de 25m2. Se accede a la compra con un anticipo menor a los $ 100.000 pesos y el saldo de la unidad se puede financiar hasta en 120 cuotas en pesos. Más en grupozag.com.Bandex, productora de láminas y envases plásticos descartables para productos alimenticios, invirtió u$s 7 millones en la renovación de su planta de Sarandí. La misma cuenta con 7000 m2, de los cuales se presurizaron 3500, logrando niveles de inocuidad que le permiten certificar la Norma ISO FSSC 22000. Esta adecuación se realizó para trabajar en envases con tecnología MAP que aumenta la vida útil del producto, disminuye las mermas y facilita el envasamiento concentrado en lugares alejados del casco céntrico.Haciéndose eco de una iniciativa de la Oficina Española de Turismo de España y de la Consejería de Turismo de la Embajada de España, NH Hotel Group sumó sus tres hoteles de la gama Collection de Buenos Aires a la conmemoración del Día Mundial de la Tapa 2017 que se desarrolló en 35 ciudades del mundo. En el año en que Buenos Aires se destaca como capital gastronómica, la cadena acompañó la iniciativa en la certeza de que tapa española merece reconocimiento.Inclusion cumplió el mes pasado una década brindando soluciones innovadoras. Con una historia caracterizada por el apoyo a los talentos nacionales y las relaciones a largo plazo, la firma decidió festejar esta fecha convirtiéndose en Inclusion: The Cloud Company. La firma ofrece soluciones que abarcan sectores que van desde el área de Recursos Humanos y la organización de las campañas publicitarias, hasta la gestión y orquestación del eCommerce. Además conecta diversos dispositivos y plataformas, brindando aplicaciones adaptadas a las necesidades de cada industria, con posibilidades on y offline, así como también ofrece desarrollos que involucran a la Internet de las Cosas.